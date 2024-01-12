50 лет без подзарядки: китайский стартап Betavolt создал атомную батарею для «вечных» смартфонов

Betavolt говорит, что первой в мире реализовала «миниатюризацию атомной энергии», поместив изотоп Никель-63 в модуль размером с монету.

Батарея следующего поколения BB100, которая должна прослужить 50 лет без подзарядки, уже перешла на этап пилотных испытаний и со временем будет массово производиться для коммерческого использования, например для создания «вечных» телефонов или дронов.

«Атомные батареи Betavolt могут удовлетворить потребности в долгосрочном электропитании во многих сценариях, таких как аэрокосмическая промышленность, оборудование искусственного интеллекта, медицинское оборудование, микропроцессоры, передовые датчики, небольшие дроны и микророботы», — говорится в пресс-релизе компании.

По словам Betavolt, ее первая атомная батарея с корпусом размером 15x15x5 кубических миллиметров может выдавать 100 микроватт мощности и напряжение 3 В. Компания планирует изготовить батарею мощностью 1 Вт к 2025 году.

Многослойная конструкция BB100, уверяют в компании, убережет пользователей от взрыва или возгорания, а также позволяет ей работать при температурах от -60 до 120°C.

«‎Атомная энергетическая батарея, разработанная Betavolt, абсолютно безопасна, не имеет внешнего излучения и подходит для использования в медицинских устройствах, таких как кардиостимуляторы или искусственные сердца в организме человека», — заявили в компании.

Батарею также называют экологически чистой, поскольку ее компоненты после распада превращаются в стабильный изотоп меди, который не является радиоактивным и не представляет угрозы для окружающей среды.

Источник: Independent

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.