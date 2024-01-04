Насколько переполнены океаны? Новые карты показывают то, что до сих пор оставалось вне внимания радаров

Развитие искусственного интеллекта и спутниковые изображения помогли ученым создать самую четкую карту человеческой деятельности в море, обнаружив скрытые рыболовные суда, нефтяные башни и морские ветроэлектростанции.

Карты, опубликованные в журнале Nature некоммерческой организацией Global Fishing Watch при поддержке Google, показывают 75% промышленных рыболовных и 30% транспортных и энергетических судов, избегающих публичного отслеживания. Исследователи говорят, что эти белые пятна в эксплуатации водных ресурсов могут помешать глобальным усилиям по сохранению и защите мирового океана.

Согласно Куньминско-Монреальской глобальной программе сохранения биоразнообразия, принятой в прошлом году, правительства обязались защищать 30% суши и вод Земли до 2023 года.

«Вопрос в том, какие 30% мы должны защитить? Нельзя дискутировать, не зная, где на самом деле ведется рыболовля и находятся нефтяные платформы», — говорит Дэвид Крудсма, один из авторов статьи и директор по исследованиям и инновациям в Global Fishing Watch.

До этого момента Global Fishing Watch и другие организации полагались прежде всего на морскую систему автоматической идентификации (AIS), чтобы увидеть, что происходит в океанах. Система отслеживает суда с помощью радиосигналов, однако имеет серьезные ограничения, так как эту опцию можно легко выключить или путешествовать по местам, где сигнал слабый.

Чтобы восполнить пробелы, Крудсма и его коллеги проанализировали около 2000 терабайтов данных спутникового созвездия ESA Sentinel-1. Вместо традиционных оптических изображений, подобных фотоснимкам, спутники используют усовершенствованные радарные инструменты для наблюдения за поверхностью Земли. Радар может проникать через облака и «видеть» в темноте — и именно он смог отыскать морскую активность, которая прошла мимо AIS.

Для обработки такого огромного объема данных ученые создали три ИИ-модели, которые классифицировали каждое обнаруженное судно, оценили размеры и сортировали по разным видам деятельности. Ученые наблюдали около 15% Мирового океана, где происходит 75% промышленной деятельности, обращая внимание как на движение судов, так и на развитие стационарных морских сооружений, таких как нефтяные башни и ветровые турбины между 2017 и 2021 годами.

В то время как рыболовная активность снизилась в начале пандемии COVID-19 в 2020 году, согласно данным публичных систем отслеживания, спутники обнаружили интенсивное движение судов в районах, «ранее демонстрировавших небольшую или вообще отсутствующую активность» — в частности, вокруг Южной и Южно-Восточной Азии, а также северного и западного побережья Африки.

Что касается морской энергетики, то по данным исследования к концу 2020 года ветровые турбины превысили количество нефтяных сооружений. В следующем году они составляли 48% всей океанской инфраструктуры, тогда как на нефтяные приходилось 38%. Едва ли не весь бум морской ветроэнергетики происходил у побережья Северной Европы и Китая.

В то же время за 5 лет исследования количество нефтяных структур выросло на 16%. В 2021 году разработка нефти на шельфе вызывала в пять раз большее движение судов по сравнению с морской ветроэнергетикой.

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Источник: The Verge