Серийная версия электромобиля Volkswagen ID.3 представлена официально: мощность 150 кВт, три батареи 45/58/77 кВтч с запасом хода 330/420/550 км и ценник от €30 тыс.





В рамках Франкфуртского автосалона IAA 2019 немецкий автопроизводитель Volkswagen наконец представил серийную версию своего первого массового электромобиля VW ID.3. По мнению компании, благодаря новому дизайну и электрической платформе ID.3 станет таким же важным автомобилем для бренда, какими в свое время были Beetle и Golf.

Модель стала первым серийным электромобилем, построенным на фирменной модульной платформе VW MEB, которая может использоваться в моделях различного класса. Заднеприводный электромобиль VW ID.3 оснащен электродвигателем, который объединен с редуктором и управляющей электроникой в единый модуль, размещенный на задней оси. Батарея интегрирована в пол, что обеспечивает низкий центр тяжести, а идеальная развесовка между передней и задней осями позволяет еще больше улучшить управляемость.

Электродвигатель с мощностью 150 кВт и крутящим моментом 310 Нм обеспечивает максимальную скорость в 160 км/ч. Покупатели получат на выбор три варианта батарей: минимальный на 45 кВтч с запасом хода 330 км, оптимальный на 58 кВтч с запасом хода 420 км и максимальный на 77 кВтч с запасом хода 550 км (все по циклу WLTP).

Благодаря поддержке скоростных зарядок с мощностью 100 кВт за 30 минут зарядки владелец электромобиля получит запас хода порядка 290 км. Интересно, что версия на 45 кВтч получит в базе режимы зарядки 7,2 кВт (AC) и 50 кВт (DC), а за режим 100 кВт придется доплатить, так как он будет доступен только опционально. В свою очередь средняя и максимальная версии получат режимы зарядки 11 кВт (AC) и 125 кВт (DC). Volkswagen предоставляет гарантию на батарею длительностью 8 лет или на пробег 160 тыс. км.

Разработчики отметили, что при внешних габаритах Golf-класса полезный объем салона заметно превосходит параметры любого другого ДВС-автомобиля данного класса. Габариты электромобиля составляют 4261x1809x1552 мм при колесной базе 2765 мм, чего удалось добиться за счет коротких свесов и компоновки, в которой не нужно было обеспечить пространство для ДВС. Минимальная масса составляет 1719 кг, а грузоподъемность — от 416 до 541 кг, в зависимости от версии.

Прямо перед водителем расположен 10-дюймовый цветной сенсорный дисплей, на который выводится вся необходимая во время движения информация, включая скорость, заряд батареи и т.д. Опционально будет доступен AR-дисплей, который спроецирует ту же информацию на лобовое стекло. По центру приборной панели расположен более крупный инфотейнмент-дисплей для навигации, музыки и других дополнительных режимов. Также поддерживается голосовое управление, подключение смартфонов, беспроводная зарядка, а также опциональная акустика от Beats формата 8.1.

В верхнюю часть лобового стекла интегрирована камера, способная распознавать дорожные знаки, трафик, препятствия и т.д. С ее помощью работают такие системы, как Front Assist with City Emergency Braking System, Pedestrian Monitoring, Multicollision brake, Lane Assist, Side Assist, Park Assist и т.д.

Модель VW ID.3 1ST special edition будет поставляться в трех комплектациях. Базовая версия получит навигацию, цифровое радио DAB+, подогрев руля и сидений, поддержку режима зарядки Mode 2 и 18-дюймовые легкосплавные диски. Версия Plus будет дополнена камерой заднего вида, системой Adaptive Cruise Control и бесключевым доступом/запуском двигателя Kessy Advanced, подсветкой салона, светотехникой matrix LED и 19-дюймовыми легкосплавными дисками. И, наконец, премиальную версию VW ID.3 1ST Max дополнят проекционным AR-дисплеем, аудиосистемой Beats, панорамной крышей, 20-дюймовыми дисками и полным наборов ассистирующих систем.

Стоимость базовой версии VW ID.3 в Германии составит менее €30,000 (однако сначала будут предлагаться VW ID.3 1ST special edition стоимостью от €40,000) доставки первым владельцам стартуют в середине 2020 года. Первый год они смогут заряжать свои электромобили бесплатно (в пределах 2000 кВтч) в сетях провайдера WeCharge, куда в том числе входит сеть скоростных зарядок Ionity.

В рамках стратегии «goTOzero» к 2050 году Volkswagen Group собирается стать полностью «зеленой», нацелившись на полное прекращение выбросов CO2 автомобилями и производственными линиями. Только Volkswagen, не считая других брендов VAG, инвестирует в данное направление 9 млрд евро до 2023 года и произведет порядка 10 млн электромобилей в ближайшие 10 лет, при этом к производству запланированы уже 20 новых электрических моделей.

Источник: Volkswagen