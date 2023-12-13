Абонентам Киевстар заблокировали переход на Лайф и Водафон по просьбе СБУ — чтобы не перегружать другие сети

Сразу после кибератаки на ядро ​​сети «Киевстар», выведшей из строя всю инфраструктуру крупнейшего в Украине оператора (из 24,1 млн абонентов), украинцы упомянули об услуге «национальный роуминг», позволяющей переключаться между операторами без изменения SIM-карт и тарифов. , но она не работала.

Сначала считалось, что услуга «национальный роуминг», созданная как раз для таких случаев, не работает из-за хакерской атаки, которую называют самой большой за всю историю телеком-инфраструктуры не только в Украине, но в целом в мире. Теперь же выяснилось, что услугу сознательно ограничили. Соответствующее распоряжение по указанию СБУ издал Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ), принадлежащий структуре Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи). В ведомстве, которое в настоящее время вместе с СБУ и другими правоохранительными структурами, расследует инцидент, объяснили этот вынужденный шаг необходимостью избежать перегрузки сетей других операторов.

Чтобы избежать перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временной блокировке услуги национального роуминга для абонентов Киевстар. по официальному заявлению Госспецсвязи

Как следствие, в течение 12 декабря возле магазинов Vodafone и lifecell выстраивались очереди почти как за новыми iPhone возле магазинов Apple на старте продаж, соответствующая услуга покупки eSIM в monobank< a i=2> очень быстро закончилась (за считанные минуты клиенты оформили 1000 eSim (еще 5000 стали в очередь), после чего сервис «лег»,рассказывал Гороховский в Telegram). Сайты и поддержка Vodafone (оператор сообщал, что трафик вдвое вырос на сайте, и втрое – в приложении) и lifecell столкнулись с перегрузкой, также вышли из строя, а их сети держатся, но в некоторых локациях работают с большими перебоями. Кстати, приложение My Vodafone до сих пор не работает, как и заказ eSIM на сайте lifecell.

Что касается «Киевстар», пока рано делать выводы, ведь конкретных данных об атаке почти нет (и это не удивительно, учитывая обстоятельства). В интервью украинскому Forbes президент компании Александр Комаров рассказал, что это была сверхмощная хакерская атака на ядро ​​сети (core network, отвечающая за обработку трафика между пользователями и сервисами) и инфраструктуру, которая началась в 5:26 утра с комплекса мероприятий , чтобы отвлечь внимание. Сама атака была тщательно спланирована и хорошо организована. Лишь в 6:30 утра специалисты компании поняли масштаб и выключили сеть, чтобы минимизировать негативное влияние. Сегодня хакеры русского гру взяли на себя ответственность за кибератаку на «Киевстар».

В «Киевстаре» опровергают сообщения о шифровании жестких дисков и уверяют, что системы, где хранится вся абонентская информация и персональные данные абонентов, не пострадали и остаются в полной безопасности. С другой стороны, в дарквебе хватает персональных данных украинцев – например, из украденной ранее базы ПриватБанка.

По состоянию на 20:00 12 декабря «Киевстар» частично возобновил работу услуг фиксированного домашнего интернета. В течение 13 декабря оператор планирует восстановить фиксированный интернет для остальных домохозяйств, а также начать запуск услуг мобильной связи и интернета. При условии, что все последует плану и в процессе не вылезут новые проблемы. В «Киевстар» упоминают «очень большой уровень неопределенности», учитывая масштабы и сложности работ по восстановлению сети (подключения выполняются не автоматически, а вручную через соответствующую проверку), включая тщательную проверку на потенциальный враждебный софт и условные бекдоры, оставленные хакерами. Поэтому никаких гарантий по срокам «Киевстар» не дает и пока не спешит оценивать убытки.