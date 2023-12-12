Новини Україна 12.12.2023 о 21:39 comment views icon

Фахівці «Київстар» частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку. Сподіваються завтра відновити роботу всіх сервісів

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Юрій Орос

Автор новин

Фахівці «Київстар» частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку. Сподіваються завтра відновити роботу всіх сервісів

Фахівці «Київстар» частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку. Зараз спеціалісти працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно відновити роботу сервісів протягом 13 грудня 2023 року.

Про це повідомляє офіційний Twitter компанії.

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