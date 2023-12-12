Фахівці «Київстар» частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку. Сподіваються завтра відновити роботу всіх сервісів

Фахівці «Київстар» частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку. Зараз спеціалісти працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно відновити роботу сервісів протягом 13 грудня 2023 року.
Про це повідомляє офіційний Twitter компанії.
📍Стан мережі на 20:00 12 грудня 2023 року
🔷Спеціалісти компанії частково відновили роботу послуг фіксованого зв`язку.
🔷Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року.… pic.twitter.com/pEXeqiTG6k
— Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 12, 2023
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