Фахівці «Київстар» частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку. Сподіваються завтра відновити роботу всіх сервісів

Фахівці «Київстар» частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку. Зараз спеціалісти працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно відновити роботу сервісів протягом 13 грудня 2023 року.

Про це повідомляє офіційний Twitter компанії.

📍Стан мережі на 20:00 12 грудня 2023 року 🔷Спеціалісти компанії частково відновили роботу послуг фіксованого зв`язку.

🔷Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року.… pic.twitter.com/pEXeqiTG6k — Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 12, 2023