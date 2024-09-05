Acer представила мониторы Nitro 600 Гц 0,1 мс, Predator с G-SYNC Pulsar и умные дисплеи с WebOS

Acer анонсировала игровые мониторы Nitro, которые получили чрезвычайную частоту обновления до 600 Гц и быстрое время отклика до 0,1 мс.

Также представлены мониторы Acer со встроенной платформой WebOS, технологию зеркального отображения экрана и поддержку Wi-Fi и Bluetooth.

Новые мониторы Predator представлены 27″ моделями. Они поддерживают новую технологию синхронизации NVIDIA G-SYNC Pulsar.

Acer Nitro

Монитор 24″ Nitro XV240 F6 имеет разрешение FHD и те же 600 Гц и 0,1 мс. Он сертифицирован VESA DisplayHDR 400 и поддерживает 95% покрытия цветовой гаммы DCI-P3. Монитор будет стоить €899.

Nitro XV270 F5 имеет диагональ IPS-матрицы 27″, разрешение 1920×1080, частоту обновления 520 Гц и время отклика 0,5 мс. Он соответствует стандарту HDR10, имеет максимальную яркость 400 нит и контрастность 100 000 000:1. Цена монитора — €799.

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Это один монитор, Nitro XV270U F5, тоже с 27″ IPS, с разрешением 2560×1440, частотой обновления 500 Гц и временем отклика до 0,5 мс. Он соответствует стандарту HDR10 и имеет 99% цветовой гаммы sRGB в сочетании с яркостью 250 нит и коэффициентом контрастности 100 000 000:1. Монитор стоит €699.

Умные мониторы Acer

Новые умные мониторы Acer имеют предустановленную WebOS, что позволяет пользоваться ими отдельно от компьютера. Они поддерживают Wi-Fi, Bluetooth, Airplay и Miracast, а также имеют сетевой порт RJ45.

IPS-монитор Acer CS322QK имеет диагональ 31,5″ и разрешение 4K UHD, с охватом 98% диапазона цветов DCI-P3, поддержкой HDR10 и яркостью 350 нит. Его цена — €899.

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27″ модель Nitro GS272U M имеет разрешение 2560×1440 и частоту обновления до 180 Гц, что делает его пригодным для игр. Порты HDMI и USB Type-C улучшают функциональность обоих дисплеев. Nitro GS272U M стоит €599.

Acer Predator

Acer Predator XB273U F5 получил частоту обновления 360 Гц, разрешение 2560×1440 и поддержку NVIDIA G-SYNC Pulsar. NVIDIA G-SYNC Pulsar обеспечивает в 4 раза лучшую четкость движения и плавную игру с переменной частотой обновления. Монитор обеспечивает 90% цветовой гаммы DCI-P3, HDR и пиковую яркость 550 нит.

Predator XB273K V5 с разрешением 4K и частотой 160 Гц поддерживает AMD FreeSync Premium. на нем также можно выбрать разрешение FHD с частотой 320 Гц. Коэффициент контрастности 100 000 000:1 помогает создавать насыщенный черный и яркий белый. Максимальная яркость составляет 400 нит, есть сертификат VESA DisplayHDR 400 и поддержка цветов 95% DCI-P3. Монитор будет доступен по цене 699.

Оба монитора имеют время отклика до 0,5 мс, панели IPS, порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 и имеют много опций настройки положения относительно глаз. Все мониторы поступят в продажу в конце 2024 или в начале 2025 года.

Источники: Acer, TechPowerUp

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