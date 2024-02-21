Acer представила новые ноутбуки линейки Swift с процессорами AMD Ryzen 8040 Series и ИИ Ryzen

Acer представила новые модели ноутбуков Acer Swift Edge 16 и Acer Swift Go 14 с процессорами AMD Ryzen 8040 и видеокартой AMD Radeon 780M (в самых дорогих версиях), а также интеллектуальными нейронными процессорами для улучшения производительности и поддержки таких ИИ-функций Acer, как Acer PurifiedVoice, Acer PurfiedView и новый фоторедактор Acer LiveArt.

Одним нажатием специальной кнопки Copilot можно вызвать интеллектуального ИИ-помощника, чтобы с помощью возможностей ИИ оптимизировать время работы или создания контента. Решения Acer на основе ИИ, в частности Acer PurifiedView и Acer PurifiedVoice, должны улучшать качество видеоконференций, а Acer QuickPanel открывает быстрый доступ к инструментам видеовызовов. Программа AcerSense помогает контролировать системы устройств одним нажатием клавиши AcerSense, а новая функция Acer LiveArt использует возможности ИИ для быстрого редактирования изображений через панель управления, которая появляется, как только на устройство перенесено изображение или скриншот.

Acer Swift Edge 16

Портативный ноутбук Acer Swift Edge 16 (12,95 мм толщиной и массой 1,23 кг) выполнен корпусе из магниево-алюминиевого. Вычислительные возможности обеспечивает восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 8840U, интегрированный с видеокартой AMD Radeon 780M и AMD Ryzen AI, ему будут помогать до 32 ГБ LPDDR5-оперативной памяти и SSD-диск PCIe 4.0 на 2 ТБ для хранения данных.

На 16-дюймовом дисплее OLED 3.2K модели Swift Edge 16 обеспечивается частота обновления 120 Гц. Тонкая рамка, время отклика <0,2 мс и сертификация VESA DisplayHDR True Black 500 дополнительно способствуют четкости изображения на панели OLED.

Скорость и надежность подключения должна обеспечиваться технологией Wi-Fi 7, что в теории обеспечивает высокую скорость сети до 5,8 Гбит/с и минимальную задержку <2 мс. Для дополнительного удобства модель Swift Edge 16 оснащена полным комплектом необходимых разъемов, среди которых порт HDMI 2.1, два разъема USB Type-C (с поддержкой USB4 со скоростью 40 Гбит/с, DisplayPort и зарядки через USB) и два USB Type-A, а также слот MicroSD.

Acer Swift Go 14

Acer Swift Go 14 оснащен восьмиядерным процессором AMD Ryzen 9 8945HS, видеокартой AMD Radeon 780M. Ноутбук имеет оперативную память LPDDR5X до 32 ГБ и SSD-диск PCIe Gen 4 до 2 ТБ.

Курс Саунд- дизайнер у геймдеві. За 29 занять ти збереш себе, портфоліо, софт- і хард-скіли та зможеш впевнено стартувати в геймдеві. Дійзнайтеся більше

На 14-дюймовом дисплее OLED 2.8K обеспечена частота обновления 90 Гц. Тонкий и легкий алюминиевый корпус может раскрываться на 180o и увеличенная на 44 % сенсорная панель OceanGlass по мнению разработчиков облегчит работу и прокрутку страниц.

Swift Go 14 также имеет целый набор средств улучшения производительности: вебкамеру QHD 1440p, быстрозарядную батарею на 100 Вт, поддержку технологии Wi-Fi 6E и основные функции подключения; два порта USB Type-C которые также поддерживают USB4, DisplayPort и возможность зарядки через USB и HDMI 2.1, Bluetooth 5.3 и карточку MicroSD.

Цены и доступность в Украине

Acer Swift Edge 16 (SFE16-44) поступит в продажу в Украине в апреле 2024 года (начальная цена — 54 999 грн)

Acer Swift Go 14 (SFG14-63) поступит в продажу в Украине в мае 2024 года (начальная цена — 39 999 грн)

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!