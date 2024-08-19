Age of Empires Mobile: первый взгляд на геймплей в трейлере и дата релиза

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Стратегическая игра Age of Empires Mobile выйдет осенью этого года после тестирования в нескольких регионах. Мобильная версия в рамках франшизы Age of Empires разрабатывалась студиями World’s Edge и Xbox Game Studios в партнерстве с TiMi Studios. Она будет доступна на смартфонах и планшетах.

«Наша цель в World’s Edge — донести магию Age of Empires до как можно большего количества различных типов игроков по всему миру. Партнерство с TiMi Studio Group означает, что мы можем объединить их опыт в мобильных играх с силой нашей франшизы и истории, чтобы предоставить совершенно новый взгляд на Age of Empires еще большему количеству геймеров в еще большем количестве мест», — сказал глава World’s Edge Майкл Манн.

Разработчики подготовили геймплейный трейлер Age of Empires Mobile, чтобы игроки могли оценить предстоящую игру. Как и в настольной игре, пользователям предстоит собирать ресурсы, строить различные сооружения и развивать свою империю. Конечно, немало внимания уделяется боевым действиям. В игру добавили реальных исторических героев, которые помогут в битвах с врагом. И еще мобильная игра предусматривает сотрудничество с другими игроками.

Предварительная регистрация на Age of Empires Mobile уже доступна для платформ Android и iOS. Релиз игры запланирован на 17 октября 2024 года.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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