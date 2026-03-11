Искусственного интеллекта мало не бывает: Google максимально расширяет ИИ-функции в Workspace и Drive

Google обновляет интеграцию Gemini и AI Overview в сервисах Google Drive и Workspace, добавляя возможности создания документов, таблиц и презентаций с помощью ИИ. Система сможет генерировать черновики, анализировать данные, находить информацию в файлах и показывать ИИ-сводки результатов поиска.





Если создать новый Google Doc, в верхней части страницы будет отображаться набор ИИ-инструментов. Google совершенствует и расширяет эти возможности в рамках новой системы. Gemini сможет создавать и совершенствовать черновики, стилизовать слайды и собирать контекст со всего аккаунта Google. Новые функции ИИ-редактирования будут появляться внизу нового документа с текстовым полем, подобным интерфейсу чат-бота. Там можно описать нужный документ и быстро получить первый черновик. Обновление также добавляет расширенные возможности ИИ-редактирования.

С помощью дополнительных подсказок можно переформатировать или изменить документ, или выделить отдельные фрагменты и попросить внести правки. Docs также будет поддерживать ИИ-согласование стиля, что может быть полезным, если текст редактируют несколько человек. Google отмечает, что все предложения Gemini остаются частными, пока пользователь не одобрит их для использования.





Gemini также получает обновления в Sheets. Google утверждает, что возможности системы по созданию таблиц в недавних тестах приближаются к уровню людей. Подобно текстовым документам, в боковой панели можно описать нужную таблицу, после чего ИИ использует запрос и указанные источники данных для ее генерации. Gemini также может заполнять недостающие данные, ища их в вебе. В предыдущих тестах система испытывала трудности с макетами таблиц, но Google заявляет, что обновление должно справиться со всем — от базовых задач до сложного анализа данных.

Slides также получает новые функции Gemini. Система уже может создавать отдельный слайд по текстовому запросу с возможностью подтягивать контекст из файлов и писем, если это разрешено для запроса. Также можно также можно попросить ИИ отредактировать или переделать слайд. В будущем Google планирует добавить возможность создавать целые презентации из нескольких слайдов по одному запросу, но эта функция не будет доступна при первоначальном запуске. Кроме изменений в приложениях Workspace, обновляется и поиск в Google Drive. Строка поиска больше будет полагаться на ИИ, а результаты будут содержать AI Overview в верхней части страницы. Этот блок будет суммировать самую релевантную информацию по запросу со ссылками на соответствующие документы.

AI Overviews должны помочь быстрее находить ключевые детали в файлах. Вместо открывать несколько документов и просматривать страницы текста, пользователь может увидеть короткий ИИ-сгенерированный итог прямо в результатах поиска. В примере Google показывает, что когда пользователь просит Gemini «вытащить все файлы об исследовании сна», система отображает соответствующие документы в AI Overview с краткими описаниями рядом с каждым файлом.

Обзор ИИ также содержит кнопку Ask Gemini, которая позволяет задавать дополнительные вопросы — например, попросить краткое изложение содержимого файлов. Функция может учитывать информацию из электронной почты, календаря и веба, кроме данных из документов, хранящихся в Drive. Кнопки Ask Gemini также будут появляться в интерфейсе. В частности в результатах поиска, позволяя задавать вопросы о документах в конкретной папке или о группе найденных файлов. Полученные ИИ-ответы можно экспортировать в новый документ и в дальнейшем редактировать с помощью Gemini.

Функции Docs, Slides и Sheets постепенно будут запускаться в течение весны по всему миру, но сначала только на английском языке. AI Overviews и Ask Gemini в Google Drive разворачиваются глобально на английском языке для подписчиков Google AI Pro и Ultra, а также для корпоративных клиентов на бизнес-плане Gemini Alpha. Изменения в поиске Drive появятся в ближайшие месяцы и сначала будут доступны только в США. При необходимости функцию Gemini можно отключить через параметр Smart Features в Workspace, но это также отключит другие возможности, в частности отслеживание посылок в Gmail и автоматическое добавление событий в календарь из писем.

