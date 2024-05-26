Pokemon, вам повесточка: поиск Google AI Overview считает покемонов ЛГБТ+ персонажами

Недавно выпущенное дополнение к поиску Google AI Overview приводит к невероятным открытиям новых данных о многих вещах, в частности о персонажах вселенной Pokemon. Некоторых из них искусственный интеллект теперь считает представителями ЛГБТ+, несмотря на то, что образ существ не имеет никакого намека на какую-либо половую активность.

В результате работы новой функции публика уже ознакомилась с рекомендацией использовать нетоксичный клей в пицце, предоставленные кем-то с ником fucksmith на Reddit 11 лет назад и подхваченные Gemini. Однако не только поклонники пиццы получают нелепые результаты. Поклонники Pokemon узнали новое о своих любимых мультфильмах и играх. Один из них поделился скриншотом с половыми характеристиками покемонов.

Так, Бульбазавр оказался квиром, Баттерфри — трансгендерной женщиной, Дитто — гендерквиром, Мистер Мим — геем.

Первоисточники этого были найденные в журнале Out, который в начале этого года написал статью под названием «21 покемон, которые абсолютно, абсолютно, точно странные». Другой фанат нашел похожую информацию о персонажах Mario Kart.

Пока советы поиска Google на основе искусственного интеллекта доступны только в США, их глобальное развертывание, а также корректировка ответов может дать результаты, однако склонность ИИ к выдумкам и искажениям является общеизвестной. По последним данным, более половины ответов GhatGPT относительно программирования неправдивы.

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Источник: GamesRadar

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