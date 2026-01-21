Новини ШІ 21.01.2026 comment views icon

Письменник Чак Вендіг переконав Google AI Overview, що в нього є кіт Сер Мяулінгтон фон Піссбрет, котрий розмовляє кантонською

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Письменник Чак Вендіг переконав Google AI Overview, що в нього є кіт Сер Мяулінгтон фон Піссбрет, котрий говорить кантонською
Зображення: Depositphotos, Чак Вендіг

Іноді відповіді Google AI Overview та решти ШІ можуть здаватися докладними та переконливими, але насправді містять маячню. Американський письменник довів, як легко “втулити” ШІ нісенітницю.

На початку зародження більш-менш схожих на сучасні комп’ютерних ігор в англомовному середовищі виникла розшифровка AI як artificial idiot (“штучний ідіот”), у значенні інтелекту NPC, котрі не надто вирізнялися розумною поведінкою. Здається, жарт не втрачає актуальності й зараз, коли мільйони людей звертаються до ШІ за порадою або за пошуком інформації. Як зауважує PC Gamer, котрий переповів цю історію, будь-яка фраза, яку хтось десь пише, ймовірно, спонукає Google AI Overview переглядати свої відповіді, і правда тут не далеко не головний критерій.

Письменник, автор романів про “Зоряні війни” та власного фентезі, Чак Вендіг взагалі не має кота. Але це не завадило огляду Google як джерело інформації про людину використовувати блог, у якому він жартує про кота на ім’я Сер Мяулінгтон фон Піссбрет (Sir Mewlington Von Pissbreath). У власному грудневому дописі (почитайте, там дуже багато смішних деталей і скріншотів) Вендіг дивується, що пошук у Google за запитом “Чи має Чак Вендіг кота?” призвів до появи огляду ШІ, в якому стверджувалося, що в нього справді є домашній улюбленець на ім’я Бумба. Імена відрізняються, але це лише початок історії, не поспішайте.

“Настав час поговорити про мого кота. На що ви, можливо, скажете: “Чаку, я не знав, що в тебе є кіт!”, а я відповім: “Я теж не знав, що в мене є кіт”. Але Google, найвидатніша пошукова система, знає, завдяки своєму чудовому, ніколи не неточному AI Overview, який зовсім не є шматком лайна, що вигадує інформацію”, — починає розповідь Чак.

В подальших результатах AI Overview пояснював, що його кіт Бумба помер, і що він взяв нового кота на ім’я Франкен. Google посилався на блог Вендіга для отримання цієї інформації: поверховий пошук у блозі показує, що він ніколи не використовував слів Бумба чи Франкен.

Далі Чак розповідає, що багаторазові пошукові запити, пов’язані з іменами його уявних домашніх тварин, призвели до того, що Google постійно вигадував нові імена та домашніх тварин одне за одним. Також у відповідях, що він хворів на рак і публічно прийняв християнство — вгадайте, чи відбувалося це насправді.

“Що за чорт? Тепер є Кетлін? Кетлін дружить з Д’Артаньяном? Чи є шанс, що всі ці коти — це просто оригінальний кіт, Бумба?? Також у мене є собака на ім’я Роксі? Що сталося з моїми двома іншими собаками, Лоа та Снубагом? Чи є в мене ще домашні тварини, про яких я не знаю?”

Вендіг завершив пост жартівливою згадкою “свого” кота, якого звуть сер Мяулінгтон фон Піссбрет, який точно справжній, якому шість років, який носить маленький циліндр і також “обмежено розмовляє кантонською”.

Якщо читач здивований, чому автор переповідає таку давню історію у новинах, то це знову через поспіх. Адже за шість тижнів після подій, 19 січня, Google AI Overview таки включив сера Мяулінгтона до величезного корпусу “фактів” про письменника. Чак Вендіг написав про це в Bluesky (видно тільки зареєстрованим користувачам, але є скриншот).

Письменник Чак Вендіг переконав Google AI Overview, що в нього є кіт Сер Мяулінгтон фон Піссбрет, котрий говорить кантонською

Завершити хочеться ще однією цитатою Вендіга, яка влучно передає суть: “Це просто приємне маленьке нагадування про те, що генеративний ШІ — це лайно. Повне лайно! Він зішкребе все, що ми коли-небудь написали, а потім навіть не зможе достатньо швидко це розібрати, щоб дати нам правильну відповідь, весь час спалюючи світ, щоб збрехати нам. Яку ж справді кошмарну річ ми створили! Ісусе Христе, ми вже готові!”

Популярні новини

arrow left
arrow right
Китай запустив розподілений обчислювач ШІ довжиною 55 000 км — мережа охоплює 40 міст
Тривають змагання з криптовалютного трейдингу Human vs AI: “живі” трейдери перемагають штучний інтелект
Навала Чучхе: Amazon заблокував 1800 шукачів роботи з КНДР
ChatGPT заохочував агресивного сталкера, котрий переслідував 11 жінок
Всі в ChatGPT! Чатбот отримав власні Adobe Photoshop, Express та Acrobat — безплатна обробка фото та PDF за лічені секунди
ШІ знищує ШІ: неякісних досліджень штучного інтелекту дуже багато, тому що вони написані не людьми
Нова DeepSeek V3.2 кидає виклик GPT-5 та Gemini 3.0 Pro
А як же Grok? Розробники xAI писали код на Claude, доки Anthropic їх не забанила
Motorola на CES 2026: преміальний Signature, Razr 60 FIFA Edition та нові гаджети
Робота, керованого ChatGPT, вмовили вистрілити в людину — це було досить легко
На глядачів телевізорів LG напав Copilot: його неможливо видалити з webOS
CEO Anthropic критикує експорт ШІ-чипів NVIDIA до Китаю: "Як продавати ядерну зброю Північній Кореї"
Apple Intelligence пройде "комуністичний" тест з 2000 питань для запуску в Китаї
Аналіз: OpenAI залишатиметься збитковою до 2030 року і потребує дофінансування $207 млрд
"Хрещений батько” ШІ передрікає кризу суспільства: “Якщо ШІ стане розумним, як люди, звільнені не знайдуть жодної роботи”
Історичний момент для ШІ: Трамп анонсував проєкт Genesis Mission
Ринок смартфонів мертвий: в ASUS пояснили припинення виробництва
ChatGPT відкриває магазин застосунків та запрошує бізнес користуватися — SDK все ще бета
ТОП-2025 від Google: українців найбільше цікавили "Графік відключення світла", шоу "Холостяк" та "Гра в кальмара 2"
OpenAI випустила GPT-5.2, доступну у платному ChatGPT: "Більше економічної цінності для людей"
Google запускає Gemini 3 Flash, яка краще розуміє користувачів — вона стає моделлю за замовчанням у застосунку
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати