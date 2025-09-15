Издатель Rolling Stone и Variety судится с Google из-за AI Overviews: "Защитить журналистику как источник правды"

Penske Media (PMC), которой принадлежат издания Rolling Stone, Hollywood Reporter, Variety, Billboard, Deadline и другие, первой из крупных компаний судится с Google AI Overviews.

Корпорация обвиняет Google в незаконном использовании контента издателей новостей для создания резюме на основе искусственного интеллекта, которые вредят их бизнесу. Иск Penske является первым, направленным против Google и ее материнской компании Alphabet из-за показа сгенерированных искусственным интеллектом резюме в поиске.

Если коротко, обзоры искусственного интеллекта лишают пользователей необходимости переходить по ссылке на сайты — после того, как они уже получили ответ на свой вопрос. Интернет-издания заметно теряют просмотры, которые составляют основу их прибыли. Также AI Overviews, как и нишевые текстовые материалы ИИ, склонны к «галлюцинациям», которые могут исказить информацию и дезинформировать читателя.

«Как ведущий мировой издатель, мы обязаны защищать лучших журналистов PMC и отмеченную наградами журналистику как источник правды. Кроме того, мы имеем ответственность активно бороться за будущее цифровых медиа и сохранять их целостность, а все это находится под угрозой из-за нынешних действий Google», — заявил генеральный директор Джей Пенске.

В частности, Penske обвиняет Google в «использовании своей монополии, чтобы заставлять PMC позволить Google перепубликовать контент PMC в обзорах искусственного интеллекта» и использовать эти данные для обучения своих моделей искусственного интеллекта. В иске говорится, что хотя Penske Media позволяет Google сканировать свои веб-сайты «в обмен на доступ к трафику», что является «фундаментальным соглашением для поддержки производства контента открытого коммерческого Интернета», Google недавно «начал связывать свое участие в этом соглашении с другой активностью, на которую PMC и другие издатели добровольно не соглашались». По словам медиагиганта, отказаться от этого означает полностью удалить себя из поиска Google, что было бы разрушительным для любого сайта.

«В качестве условия индексации контента издателей для поиска, Google теперь требует от издателей также предоставлять этот контент для других целей, которые каннибализируют или предотвращают перенаправление из поиска», — утверждает судебная жалоба.

Penske наблюдает «значительное снижение количества кликов из поиска Google с момента начала внедрения обзоров искусственного интеллекта». Это означает уменьшение доходов от рекламы, а также угрожает доходам от подписки и партнерских программ: «Эти потоки доходов зависят от того, что люди фактически посещают сайты PMC».

Представитель Google Хосе Кастаньеда заявил, что обзоры искусственного интеллекта делают поиск Google более полезным и создают «новые возможности».

«Ежедневно Google направляет миллиарды кликов на сайты в Интернете, а обзоры искусственного интеллекта направляют трафик на большее разнообразие сайтов. Мы будем защищаться от этих безосновательных претензий», — ответил Кастаньеда.

Хотя Google отвергает утверждение, что обзоры ИИ уменьшают трафик для издателей, в иске говорится, что «Google не предоставил никакой проверенной конкурентной информации о трафике поисковых рефералов».

Источник: TechCrunch