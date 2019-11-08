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Аккумуляторы электромобилей могут стать причиной новой экологической проблемы

Аккумуляторы электромобилей могут стать причиной новой экологической проблемы

Аккумуляторы электромобилей могут стать причиной новой экологической проблемы


Электрификация транспорта является одним из важнейших этапов в решении надвигающегося климатического кризиса. Считается, что с меньшим количеством автомобилей с ДВС уменьшается и выбросы газов в атмосферу, нагревающих нашу планету. Но по мере увеличения количества электрокаров появляется ещё одна экологическая проблема: что делать с отработанными аккумуляторами.

Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, утилизация батарей превращается в глобальную проблему. Переработка литий-ионных автомобильных аккумуляторов – дело слишком рискованное. Авторы статьи предлагают несколько решений. Во-первых, изначально разрабатывать аккумуляторы с учётом их дальнейшей утилизации, а во-вторых, использовать роботов для автоматизации процесса их разборки. Электромобили могут стать ещё более экологичными, если использовать старые батареи в качестве материала для новых батарей.

В 2017 году в мире было продано более 1 млн электромобилей. По оценкам авторов исследования, только с этого количества машин в конечном счёте мы получим 250 тыс. тонн отработанных аккумуляторов. Если они окажутся на свалках, то рискуют пройти через процесс, называемый «тепловой разгон». Это химическая реакция, которая может привести к нагреву батареи, достаточному для её возгорания (именно поэтому в штатах запрещается провозить в самолёте литий-ионные аккумуляторы в багаже).

Отработанные аккумуляторы можно еще долго использовать с пользой после демонтажа. Например, в этом году Toyota выступила с инициативой объединить старые аккумуляторы с солнечными батареями, чтобы обеспечить электроэнергией сеть магазинов 7-Eleven в Японии. Их переоснащение оказалось более выгодным, чем утилизация, тем более, что инфраструктуры для этих целей пока нет.

В некоторых случаях имеет смысл перерабатывать аккумуляторы и повторно использовать некоторые ценные материалы для новых батарей, например, тот же кобальт, который добывается преимущественно в Конго. Чтобы иметь возможность утилизировать аккумуляторы в таких масштабах, которые требуются растущему рынку электромобилей, необходимо решить некоторые ключевые проблемы. Прежде всего, современные батареи не так просто разобрать. Не существует какого-то одного форм-фактора, и это затрудняет автоматизацию разборки. Большая часть работы выполняется вручную людьми, что довольно опасно. Использование роботов могло бы устранить риски для людей и сделать процесс достаточно быстрым. Но для этого необходимо изменить дизайн и конструкцию аккумуляторов и ввести единые стандарты производства.

Источник: The Verge

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