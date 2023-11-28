Акции iRobot упали на 17% из-за предупреждения антимонопольного регулятора ЕС по соглашению с Amazon

Акции компании iRobot (известной прежде всего работами-пылесосами Roomba) упали на 17% после того, как антимонопольное ведомство Европейского Союза предупредило, что запланированное Amazon приобретение производителя за $1,7 млрд вызывает беспокойство по поводу конкуренции.
Европейская комиссия начала углубленное расследование этой покупки в июле и, как ожидается, вынесет решение по соглашению до 14 февраля. В своем заявлении комиссия сообщила Amazon, что «предварительно считает, что предложенное приобретение iRobot может ограничить конкуренцию на рынке роботов-пылесосов». Представитель Amazon сообщил CNBC, что компания продолжает работать с комиссией по решению проблем, выявленных в ходе расследования.
iRobot, сталкивающийся с интенсивной конкуренцией со стороны других поставщиков пылесосов, предлагает практические и изобретательные продукты. Мы считаем, что Amazon может предложить такой компании, как iRobot, ресурсы для ускорения инноваций и инвестирования в критические функции одновременно снижая цены для потребителей.
– представитель Amazon.
Акции iRobot ненадолго остановились в понедельник во второй половине дня после заявления. Акции Amazon выросли примерно на 1,4%.
Amazon объявила о намерении приобрести iRobot в августе 2022 года за 61 доллар за акцию. Соглашение также находится на рассмотрении Федеральной торговой комиссии США. Британское управление по вопросам конкуренции и рынков заявило в июне, что соглашение не приведет к «существенному ослаблению конкуренции» в Великобритании.
Регулятор ЕС расследует сделку Amazon по приобретению производителя роботов-пылесосов iRobot за $1,7 млрд