Акции iRobot упали на 17% из-за предупреждения антимонопольного регулятора ЕС по соглашению с Amazon

Акции компании iRobot (известной прежде всего работами-пылесосами Roomba) упали на 17% после того, как антимонопольное ведомство Европейского Союза предупредило, что запланированное Amazon приобретение производителя за $1,7 млрд вызывает беспокойство по поводу конкуренции.

Европейская комиссия начала углубленное расследование этой покупки в июле и, как ожидается, вынесет решение по соглашению до 14 февраля. В своем заявлении комиссия сообщила Amazon, что «предварительно считает, что предложенное приобретение iRobot может ограничить конкуренцию на рынке роботов-пылесосов». Представитель Amazon сообщил CNBC, что компания продолжает работать с комиссией по решению проблем, выявленных в ходе расследования.

iRobot, сталкивающийся с интенсивной конкуренцией со стороны других поставщиков пылесосов, предлагает практические и изобретательные продукты. Мы считаем, что Amazon может предложить такой компании, как iRobot, ресурсы для ускорения инноваций и инвестирования в критические функции одновременно снижая цены для потребителей. – представитель Amazon.

Акции iRobot ненадолго остановились в понедельник во второй половине дня после заявления. Акции Amazon выросли примерно на 1,4%.