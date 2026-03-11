Новости IT-бизнес 11.03.2026 comment views icon

ИИ натворил: Amazon срочно созвала ведущих инженеров из-за многочисленных сбоев на сайтах

Олександр Федоткін

ШІ накоїв: Amazon терміново скликала провідних інженерів через численні збої на сайтах

По информации СМИ, Amazon собрала ведущих инженеров на совещание для обсуждения сбоев на сайтах, спровоцированных использованием генеративного ИИ.


Как сообщает  Financial Times, в протоколе совещания указывался проблематичный вопрос использования инструментов генеративного ИИ, для которого еще не были полноценно разработаны передовые методы и меры безопасности. Отмечается, что среди последних инцидентов шестичасовой сбой на главном розничном сайте, который не позволял покупателям просматривать подробности о товарах и осуществлять оплату

В компании объясняют, что сбой произошел из-за использования ошибочного кода. Кроме этого СМИ сообщили о том, что голосовой помощник легко поддается взлому, отвечает на вопросы, не связанные с покупками. Также сообщалось, что ИИ использует облачный сервис Amazon AWS для управления ботами, которые провоцируют сбои на сайтах компании.

«Друзья, как вы, вероятно, знаете, доступность сайта и связанной с ним инфраструктуры в последнее время оставляет желать лучшего», — цитируют СМИ якобы содержание электронного письма старшего вице-президента Amazon Дэйва Тредвелла.

Отмечается, что он сообщал, что на совещании подробно будут рассматриваться проблемы, которые привели к такой ситуации и некоторые краткосрочные инициативы. Кроме этого Тредвелл предложил внесенные ИИ изменения согласовывать со старшими инженерами до их внедрения. Обычно участие в подобных встречах не является обязательным, однако на этот раз старший вице-президент попросил присутствовать всех инженеров. Amazon публично не называет причины своих проблем, однако подробности и утечки по этой встрече указывают на ИИ.


«TWiST — это наша регулярная еженедельная оперативная встреча со специальной группой руководителей и команд, занимающихся розничными технологиями, на которой мы анализируем операционную эффективность наших магазинов. В рамках обычной работы встреча будет включать проверку доступности нашего веб-сайта и приложения, поскольку мы сосредоточены на постоянном совершенствовании», — заявил в комментарии журналистам Tom’s Hardware представитель Amazon. 

Стоит отметить, что это не первая крупная техкомпания, которая столкнулась с проблемами из-за использования ИИ в написании кода. Microsoft заявила в конце января 2026 года, что работает над устранением многих недостатков Windows 11 и восстановлением своей репутации. Это произошло через девять месяцев после того, как генеральный директор Сатья Наделла заявил, что ИИ пишет до 30% кода компании, причем некоторые проекты полностью написаны с помощью ИИ.

Ранее мы писали, что Meta приобрела Moltbook. Зачем техногиганту соцсеть для ИИ-ботов? Между тем ChatGPT разоблачает колдунов и сатанистов для британской полиции.

Источник: Tom’sHardware; Financial Times

