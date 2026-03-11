ИИ натворил: Amazon срочно созвала ведущих инженеров из-за многочисленных сбоев на сайтах

По информации СМИ, Amazon собрала ведущих инженеров на совещание для обсуждения сбоев на сайтах, спровоцированных использованием генеративного ИИ.





Как сообщает Financial Times, в протоколе совещания указывался проблематичный вопрос использования инструментов генеративного ИИ, для которого еще не были полноценно разработаны передовые методы и меры безопасности. Отмечается, что среди последних инцидентов шестичасовой сбой на главном розничном сайте, который не позволял покупателям просматривать подробности о товарах и осуществлять оплату

В компании объясняют, что сбой произошел из-за использования ошибочного кода. Кроме этого СМИ сообщили о том, что голосовой помощник легко поддается взлому, отвечает на вопросы, не связанные с покупками. Также сообщалось, что ИИ использует облачный сервис Amazon AWS для управления ботами, которые провоцируют сбои на сайтах компании.

«Друзья, как вы, вероятно, знаете, доступность сайта и связанной с ним инфраструктуры в последнее время оставляет желать лучшего», — цитируют СМИ якобы содержание электронного письма старшего вице-президента Amazon Дэйва Тредвелла.

Отмечается, что он сообщал, что на совещании подробно будут рассматриваться проблемы, которые привели к такой ситуации и некоторые краткосрочные инициативы. Кроме этого Тредвелл предложил внесенные ИИ изменения согласовывать со старшими инженерами до их внедрения. Обычно участие в подобных встречах не является обязательным, однако на этот раз старший вице-президент попросил присутствовать всех инженеров. Amazon публично не называет причины своих проблем, однако подробности и утечки по этой встрече указывают на ИИ.





«TWiST — это наша регулярная еженедельная оперативная встреча со специальной группой руководителей и команд, занимающихся розничными технологиями, на которой мы анализируем операционную эффективность наших магазинов. В рамках обычной работы встреча будет включать проверку доступности нашего веб-сайта и приложения, поскольку мы сосредоточены на постоянном совершенствовании», — заявил в комментарии журналистам Tom’s Hardware представитель Amazon.

Стоит отметить, что это не первая крупная техкомпания, которая столкнулась с проблемами из-за использования ИИ в написании кода. Microsoft заявила в конце января 2026 года, что работает над устранением многих недостатков Windows 11 и восстановлением своей репутации. Это произошло через девять месяцев после того, как генеральный директор Сатья Наделла заявил, что ИИ пишет до 30% кода компании, причем некоторые проекты полностью написаны с помощью ИИ.

Источник: Tom’sHardware; Financial Times