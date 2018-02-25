Alcatel 1x — первый смартфон с ОС Android Oreo (Go Edition)

Как и было обещано Google, в рамках MWC 2018 дебютировали первые сверхбюджетные смартфоны под управлением операционной системы Android Oreo (Go edition). Формально, первым стал Alcatel 1x, о котором и пойдет речь в данной заметке.

Начнем с приятного. Из коробки данное устройство работает под управлением самой свежей версии ОС – Android 8.1 Oreo. В остальном же, никаких откровений данная модель не несет и является типичным представителем аппаратов бюджетного класса, если судить по характеристикам, причем самого начального уровня.

Устройство оснащено SoC MediaTek MT6739, в конфигурацию которой входит четырехъядерный CPU ARM Cortex-A53 частотой 1,5 ГГц. Экран диагональю 5,3 дюйма характеризуется разрешением 960х480 пикселей, что соответствует соотношению сторон 18:9. Объем оперативной памяти в зависимости от региона продаж составит 1 или 2 ГБ, флэш-памяти установлено 16 ГБ. Последнюю можно расширить посредством слота microSD. Кроме того, Alcatel 1x будет доступен в двух версиях с одной и двумя слотами для карт SIM.

Разрешение основной камеры тоже будет зависеть от региона продаж – 13 или 8 Мп. Хорошей новостью, что в обоих случаях будет электронная стабилизация изображения, поддержка съемки видео 1080p и режимы Photo Booth и Social Square. Фронтальная будет иметь разрешение 5 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 2460 мА·ч и понятно, что ни о каком USB-C и быстрой зарядке здесь не может быть и речи. Здесь для этой и других целей используется разъем Micro USB.

В продажу Alcatel 1x поступит в апреле и будет стоить от €100 за версию с одной SIM и от €110 – за «двухсимный» вариант. И при таких характеристиках это немного «удивляет». Да и первые отзывы не особо радуют. Журналист The Verge отметил, что с первый экземпляр Alcatel 1x, который ему удалось протестировать, работал «совсем не плавно», несмотря на все внесенные Google оптимизации. Впрочем, со вторым повезло больше, хотя и его работа оставляла желать лучшего. Возможно, это проблемы предсерийных устройств и к началу продаж все поправят.

Источник: The Verge и Alcatel