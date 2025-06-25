Новости Авто 25.06.2025 в 16:11 comment views icon

«Алло» начинает продажи авто Xiaomi SU7 — доступны четыре модели от 1,38 млн грн

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Андрій Русанов

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«Алло» начинает продажи авто Xiaomi SU7 — доступны четыре модели от 1,38 млн грн

Торговая сеть «Алло» начинает продажи электрических спортивных седанов Xiaomi SU7, которые стали хитом 2024 года. Четыре имеющихся модели доступны для предзаказа.

Электрические авто Xiaomi в прошлом году получили высокую оценку директора Ford Джима Фарли, который ездил на SU7 в течение нескольких месяцев. Судя по реальным экстремальным случаям, Xiaomi SU7 отличаются прочностью и обходят известных конкурентов в скоростных гонках.

«Алло» розпочинає продаж авто Xiaomi SU7 — доступні чотири моделі від 1,38 млн грн

В «Алло» доступны четыре модели этого авто в комбинациях 9 цветов и 5 цветовых вариантов салона.

  • Хiaomi SU7 — имеет в комплекте дисплей 16,1″ с разрешением 3К, проекционный экран, набор электронных помощников. Аккумулятор на 73,6 кВт-ч предоставляет запас хода до 700 км
  • Xiaomi SU7 Pro — с батареей CATL емкостью 94,3 кВт-ч и 830 км без перезарядки
  • Xiaomi SU7 Max — полноприводная модель с аккумулятором 101 кВт-ч, которая разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за 3 секунды
  • Xiaomi SU7 Ultrа — заявлен как самый быстрый серийный автомобиль в мире, с динамикой разгона 1,98 секунды от 0 до 100 км/ч с помощью трех моторов общей мощностью 1548 л.с.
«Алло» розпочинає продаж авто Xiaomi SU7 — доступні чотири моделі від 1,38 млн грн
Xiaomi SU7 Ultrа / Xiaomi, «Алло»

В мае 2025 года ITC.ua писал о запуск продажи электромобилей в «Алло». Уже тогда в ассортименте были доступны десятки авто разных производителей. Продажи Xiaomi SU7 стартуют 25 июня, в «Алло» они стоят от 1 381 999 грн, в зависимости от модели и комплектации. На все электромобили распространяется гарантия 2 года или 50 тыс. км пробега. Компания является официальным представителем Xiaomi в Украине и предлагает многие устройства бренда.

Источник: «Алло»

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