«Алло» запустил продажи электрокаров в онлайне — доступны 90+ моделей включая Tesla и BYD

Украинский маркетплейс «Алло» добавил новую категорию товаров — электромобили. Сейчас доступны 90+ моделей стоимостью от 665 тыс. грн, однако к осени ассортимент обещают расширить. Среди доступных брендов: AUDI, Honda, Volvo, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Tesla, BYD, Zeekr, Xiaomi.

В релизе отмечают, что все авто продает мерчант, с которым «Алло» подписал соглашение в марте, поэтому все заказы также будет регулировать он. Сейчас на товары предлагают гарантию в 2 года или 50 000 километров пробега на электродвигатель, батарею и инвертор.

«Наши клиенты уже покупают онлайн электровелосипеды, гироскутеры, гироборды, детские электрические автомобили, электросамокаты и др. Причем именно последние демонстрируют стабильные продажи, этот вид персонального электротранспорта пользуется у клиентов «Алло» наибольшим спросом. Украинцы уже готовы покупать онлайн совершенно разные товары, включая транспортные средства. В частности, в конце 2024 года на allo.ua был приобретен трактор, а также десяток мотоциклов. Поэтому появление электромобилей среди других товаров было лишь делом времени», — заявил Денис Корецкий, руководитель департамента «Маркетплейс Алло».

По данным Ассоциации автопроизводителей Украины (Укравтопром), в прошлом году украинцы приобрели 51,7 тысячи единиц транспорта с нулевым уровнем выбросов (BEV), включая электромобили — на 38% больше, чем в 2023 году. Лидировали по спросу модели VW ID.4, HONDA M-NV, BYD Song Plus, NISSAN Ariya, ZEEKR 001 (почти все указанные бренды теперь доступны и на «Алло»)

«Алло» — один из крупнейших национальных маркетплейсов в Украине, который сейчас доставляет товары на дом в 100+ населенных пунктов. По данным Forbes, сеть компании Дмитрия Деревецкого насчитывает 293 магазина «Алло», «Алло Max», точек выдачи «Алло Express» и магазины под брендами Mi Store. В прошлом году «Алло» открыла девять новых магазинов (еще один — в начале 2025-го) и получила выручку в размере 11,2 млрд грн (на 31% больше, чем в 2023-м).