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Amazon планирует установить постоянно активные камеры наблюдения за водителями транспорта доставки

Amazon планирует установить постоянно активные камеры наблюдения за водителями транспорта доставки

Amazon планирует установить постоянно активные камеры наблюдения за водителями транспорта доставки


По данным ресурса The Information, компания Amazon намерена установить высокотехнологичные видеокамеры в своих транспортных средствах, используемых для доставки. Это планируется сделать для того, чтобы лучше отслеживать поведение водителей при доставке грузов.

Аппаратное и программное обеспечение будет поставляться компанией Netradyne. Она занимается разработкой платформы Driveri, анализирует работу водителя транспортного средства при помощи камер и алгоритмов искусственного интеллекта. Система даёт обратную связь в режиме реального времени, включая автоматические подсказки, такие как «отвлечение от управления» и «пожалуйста, притормозите». При этом собираются и анализируются данные, который используются для последующей оценки водителей во время их смен.

Amazon планирует установить постоянно активные камеры наблюдения за водителями транспорта доставки

Маркетинговое видео демонстрирует, что камеры ведут запись «100% времени» (хотя без звука и не отображают текущее состояние в прямом эфире). Отснятый материал загружается в специальную группу безопасности для проверки, если в результате происшествия на дороге или действия водителя срабатывает какой-либо из 16 сигналов. Водитель может вручную отключить камеру, но только при выключенном зажигании. Водителям также разрешено вручную загружать отснятый материал, когда они захотят.

Основными целями такого нововведения в Amazon называют сокращение количества аварий и повышение ответственности водителей за ошибки на дороге. Однако водители обеспокоены тем, что использование технологии Netradyne может представлять собой несправедливое и агрессивное наблюдение. Они также считают, что подобный надзор станет дополнительным бременем для них, поскольку они пытаются уложиться в сжатые сроки доставки.

Amazon планирует установить постоянно активные камеры наблюдения за водителями транспорта доставки

Для осуществления доставки на последней миле Amazon пользуется услугами различных операторов. Этот парк доставки насчитывает десятки тысяч водителей. И хотя формально водители в таком случае не являются сотрудниками Amazon, они водители управляют транспортными средствами под брендом Amazon Prime и подвергаются любым ограничениям или контролю, которые устанавливает компания. Этот контроль во многом схож с жёсткими мерами, которые Amazon применяет к своими складскими работниками. Это включает в себя поминутное наблюдение через мобильное приложение за тем, где водитель находится на запрограммированном маршруте и не отстает ли он от графика. Но когда водители попадают в аварии, в том числе с летальным исходом, Amazon удаётся уходить от ответственности, так как формально водители не являются её сотрудниками.

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Источник: The Verge

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