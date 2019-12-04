Amazon предлагает доступ к квантовым вычислениям через свое облако AWS





Квантовые вычисления, возможно, являются следующим важным этапом развития для крупнейших технологических компаний, таких как Google или IBM. Amazon, которая до сих пор была незаметной на этом фронте, планирует предложить услуги квантовых вычислений через интернет, тем самым исключая некоторые проблемы, связанные с внедрением этой технологии.

Вместо того, чтобы создать собственный квантовый компьютер, что требует уйму денег и времени, компания запустила сервис Braket на базе облачной платформы Amazon Web Services (AWS), который позволяет пользователям получать доступ к квантовому оборудованию D-Wave, IonQ и Rigetti через единый интерфейс. Таким образом исследователи и разработчики могут работать с кубитами и квантовыми цепями, а также тестировать квантовые алгоритмы в моделируемой среде. Amazon Braket позволяет не только выбирать из набора готовых алгоритмов, но и создавать собственные алгоритмы с нуля.

AWS также запускает Центр квантовых вычислений и Лабораторию квантовых решений. В целом можно сказать, что Amazon создаёт экосистему для развития и исследования технологии квантовых вычислений. Это умное решение со стороны компании, которая вступает в игру без чрезмерного финансового риска и открывает технологию для тех, кто не может позволить себе дорогостоящее оборудование.

Аналогичный сервис Azure Quantum в прошлом месяце запустила компания Microsoft, в то время как у IBM есть Q Experience, который уже давно себя зарекомендовал.

Источник: Engadget