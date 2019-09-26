Amazon предлагает своим сотрудникам медицинское обслуживание через интернет





Amazon запустила программу Amazon Care для своих сотрудников и членов их семей, которая позволяет получить доступ к медицинским услугам. Таким образом компания пытается сократить внутренние расходы на медицину, несмотря на то, что продолжает наращивать свои позиции на рынке здравоохранения.

Amazon сотрудничает с поставщиком телемедицинских услуг Oasis Medical Group. На первых этапах программа будет доступна только в Сиэтле, но у компании есть планы по расширению списка городов. Пилотный проект стал возможным благодаря тому, что крупнейший в мире ритейлер всё больше перемещается в область здравоохранения. В прошлом году компания приобрела сеть онлайн-аптек PillPack, а в начале этого года начала сотрудничать с шестью медицинскими организациями, заинтересованными в обучении голосового помощника Alexa обрабатывать информацию о пациентах.

Amazon также уделяет значительное внимание программе медицинского страхования своих сотрудников. В прошлом году компания объединилась с Berkshire Hathaway и JP Morgan для организации медицинского обслуживания сотрудников на фоне растущих расходов на медицинские услуги.

Доступ к приложению Amazon Care могут получить сотрудники Amazon и их семьи, проживающие в Сиэтле, и имеющие медицинское страхование. После регистрации в программе они могут общаться со специалистами посредством сообщений или видеоконференции, получать советы по диагностике и лечению на ходу. Если необходимо более тщательное обследование, врач предложит услугу Mobile Care, которая предусматривает выезд на дом медицинской сестры или лаборанта. Важно отметить, что Amazon Care не предоставляет неотложную медицинскую помощь, услуги программы в основном ориентированы на профилактику заболеваний и доставку назначений на дом.

Источник: The Verge