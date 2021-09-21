



Компания Amazon не стала ждать еще неделю и официально представила обновленные ридеры Kindle Paperwhite 11th Gen, впервые доступные в трех версиях. На сайте уже доступен предзаказ, однако приобрести ридеры можно будет только 27 октября 2021 года по цене $139,99 / $159,99 (рекламная/обычная версия), $159,99 (Kids) и $189,99 (Signature Edition). Интересно, что вчерашняя утечка оказалась полностью правдивой, официальный релиз лишь уточнил последние детали и раскрыл финальную стоимость новинок.

В отличие от предыдущей 6-дюймовой версии Paperwhite новинка оснащается более крупным 6,8-дюймовым E-Ink экраном с плотностью пикселей 300 PPI. При этом за счет более узких рамок вокруг экрана (ширина — 10,2 мм) габариты и вес устройства выросли весьма незначительно — у предшественника это 167 x 116 x 8,18 мм и 182 грамма, а у новинки — 174,2 x 124,6 x 8,1 мм и 205 грамм. Корпус получил защиту от влаги и пыли по стандарту IPx8 — этого достаточно, чтобы выдержать 60 минут на глубине 2 метров в пресной воде или 3 минуты на глубине 0,25 метра в соленой воде.

Для подсветки экрана используется 17 светодиодов, а не 5 как раньше, в результате максимальную яркость увеличили на 10%. У Signature-версии яркость регулируется автоматически в зависимости от внешнего освещения, при этом благодаря «окошку» сенсора на верхней части окантовки эту версию ридера можно отличить от стандартной. Впрочем, более интересной стала возможность менять цветовую температуру от холодного белого до теплого янтарного — вручную или с помощью расписания, а также темный режим с черным фоном и белыми символами.

Аппаратная платформа Kindle Paperwhite (2021) была также улучшена, в результате переработанная программная оболочка работает более шустро, а перевороты страниц происходят на 20% быстрее. Заряда батареи хватает на 10 недель чтения в стандартном режиме. Благодаря разъему USB-C и поддержке быстрой зарядки полный заряд батареи занимает 2,5 часа. Объем встроенной памяти составляет 8 ГБ для Kindle Paperwhite и Kindle Paperwhite Kids, а также 32 ГБ для версии Kindle Paperwhite Signature Edition.

При этом Kindle Paperwhite Signature Edition стал первым ридером компании с поддержкой беспроводной зарядки стандарта Qi. Специально для этой версии разработали фирменную подставку со встроенной беспроводной зарядкой, которая заряжает батарею на 100% всего за два часа. Док-станцию стоимостью $29,99 можно будет купить начиная с 1 декабря 2021 года.

Также начиная с 27 октября можно будет приобрести фирменные обложки разного цвета с отделкой из ткани ($29,99), кожи ($39,99) и пробки ($49,99), которая умеет усыплять и пробуждать ридер.

Источник: Amazon