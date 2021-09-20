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На нескольких локальных сайтах компании Amazon, включая канадский и мексиканский, была преждевременно опубликована информация о новом поколении электронного ридера Kindle Paperwhite. На данный момент страницы убрали, однако энтузиасты электронного чтения успели сделать скриншоты с характеристиками грядущих новинок.

Судя по утечке, Amazon подготовила две версии ридера — обычный Kindle Paperwhite и более продвинутый Kindle Paperwhite Signature Edition. Обе модели получат 6,8-дюймовый экран с плотностью пикселей 300 PPI (актуальная версия комплектуется 6-дюймовым экраном с той же плотностью). Систему подсветки заметно улучшили — вместо четырех LED без возможности регулировки цветовой температуры в новинки установили сразу 17 LED-элементов с такой возможностью.

Дальше идут отличия. У Kindle Paperwhite Signature Edition 32 ГБ встроенной памяти, вместо 8 ГБ у обычной версии. Систему подсветки (яркость, температура) у этой версии можно регулировать автоматически с помощью встроенного датчика.

И, наконец, она получила возможность беспроводной зарядки, которой нет у обычной версии. Пока непонятно, насколько сильно изменится дизайн и получат ли новые ридеры разъем USB-C вместо micro-USB.

Стоимость новых ридеров составит $149,99 и $209,99 за обычную и Signature Edition версию. Для сравнения, текущее поколение Kindle Paperwhite стоит $129,99, а более продвинутый Kindle Oasis стоит $249,99. Судя по готовности характеристик, анонс новинок может последовать в ближайшие дни.

Отметим, что актуальная версия Kindle Paperwhite была представлена еще в 2018 году.

Источник: Engadget, Goodereader