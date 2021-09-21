Официально: Amazon проведет традиционную осеннюю презентацию новых устройств и сервисов 28 сентября

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Вчерашняя утечка информации о новом ридере электронных книг Kindle Paperwhite позволила предположить, что ежегодная презентация новых устройств и сервисов Amazon назначена на ближайшие дни. Спустя несколько часов компания начала рассылать приглашения, указав точную дату мероприятия — 28 сентября 2021 года.

Детали презентации не озвучиваются, в Amazon просто пообещали поделиться со всеми заинтересованными информацией о новых «устройствах, функциях и сервисах». Соответственно, мы сможем увидеть как обновленные версии уже существующих устройств, так и абсолютно новые гаджеты.

К примеру, в 2020 году компания представила игровой сервис Luna, дрон-охранник со встроенной камерой, колонку-сферу Echo, медиаадаптер Fire TV Stick, Wi-Fi роутеры Eero 6 / Pro 6 и камеры видеонаблюдения для автомобилей Ring.

В свою очередь в 2019 году Amazon показала обновленую линейку устройств Amazon Echo, беспроводные наушники Echo Buds, умные очки Echo Frames, умное кольцо Echo Loop и другие новинки.

Источник: Engadget, Amazon