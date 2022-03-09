Amazon прекратила подключение новых клиентов из россии и беларуси к своим облачным серверам

Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) прекращает работу с новыми клиентами в россии и беларуси. Дочернее предприятие Amazon не имеет серверов в стране-агрессоре и отказывается обслуживать ее клиентов.

О прекращении подключения новых клиентов и прекращения доступа к Prime Video сообщили в официальном блоге компании.

«Учитывая текущую ситуацию в россии и Украине, мы предприняли дополнительные действия. Мы приостановили отгрузку розничных продуктов клиентам из россии и беларуси и больше не будем принимать новых клиентов AWS из этих стран, а также сторонних продавцов Amazon. Мы также приостанавливаем доступ к Prime Video для клиентов из россии и больше не будем принимать заказы на New World — единственную видеоигру, которую мы продаем напрямую в стране». Amazon

Amazon дополнительно пожертвовала $5 млн на поддержку пострадавших.

«Мы продолжаем поддерживать пожертвования наших сотрудников, и мы рады сообщить, что более 10 тыс. сотрудников уже сделали пожертвования. Десятки тысяч клиентов по всему миру также сделали пожертвования, и мы позаботимся о том, чтобы эти средства попали в фонды «Save the children» и Красный Крест». Amazon

Компания продолжает сотрудничать с украинскими клиентами и партнерами для обеспечения безопасности приложений. Amazon также предоставляет технические услуги и инструменты клиентам в Украине для безопасного переноса инфраструктуры на AWS.