Новости IT-бизнес 31.08.2023 в 10:35

Amazon продлила спецусловия для украинского бизнеса: продавать товары в ЕС и Великобританию без комиссии 7-17% можно до сентября 2024 года

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В сентябре прошлого года интернет-гигант Amazon отменил реферальную комиссию для украинских предпринимателей, продающих товары в ЕС и Великобританию. Тогда говорилось, что эти условия будут действовать год – до 7 сентября 2023 года. Теперь стало известно, что Amazon еще на год продлила действие специальных условий для украинского бизнеса – уже до сентября 2024 года.

Реферальная комиссия – это процент, который платят компании за каждый проданный товар на Amazon. В зависимости от категории товаров, комиссия составляет от 7% до 17%, в большинстве своем ее размер достигает 15%.

«С 6 сентября 2022 на 12 месяцев мы снизили реферальную ставку до 0% для всех украинских продавцов в наших магазинах в ЕС и Великобритании. Компания Amazon и ее сотрудники последовательно поддерживают Украину, и эта поддержка продолжается. Поэтому мы решили продлить условия на следующие 12 месяцев для присоединившихся украинских продавцов, а также для будущих продавцов маркетплейса», — отметил Ксавье Фламанд, Вицепрезидент EU Seller Services.

Как ожидается, благодаря сохранению выгодных условий от Amazon украинский бизнес сможет активнее развиваться и масштабироваться на международном рынке. Это позволит представить украинскую продукцию миру и привлечь новых клиентов.

В прошлом году в ответ на обращение Минцифры, «Укрпошти», агентства Disqover Agency и Startup Ukraine компания Amazon отменила уплату комиссии для украинских предпринимателей, продающих товары на Аmazon UK и EU. За этот период более 50 продавцов воспользовались специальными условиями.

Источник: Минцифры

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