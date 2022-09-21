Аmazon UK та EU скасовують комісію для українських підприємців на рік — вона складала від 7 до 17% від ціни

Американський інтернет-гігант Amazon скасував реферальну комісію для українських підприємців, які продають до ЄС та Великобританії. Спеціальні умови для українського бізнесу набули чинності 6 вересня та будуть діяти щонайменше рік — до 7 вересня 2023 року. Про це повідомляють Мінцифри та “Укрпошта”.

Кілька місяців тому Мінцифри, “Укрпошта”, Disqover Agency та Startup Ukraine закликали Amazon спростити умови для українського бізнесу, який попри війну продовжує працювати та підтримує економіку країни. У відповідь Amazon скасував реферальну комісію на рік. З 6-го вересня український бізнес, що відправляє товари з України до ЄС та Великобританії, не сплачує жодних відсотків з продажу. Раніше реферальна комісія складала від 7 до 17% від ціни в залежності від категорії; здебільшого її розмір сягав 15%.

«У відповідь на ваш запит підтримати українських продавців на нашому маркетплейсі, я радий підтвердити, що зараз ми запроваджуємо спеціальні умови для бізнесу з адресою відправлення в Україні. З 6-го вересня, ми знижуємо реферальну комісію до 0% на період 12 місяців для всіх українських продавців на Amazon в Європі та Великобританії» Ксав‘є Фламанд, віце-президент EU Seller Services.

Також Ксав’є Фламанд зазначив, що Amazon Web Services мали за честь отримати нагороду “Ukraine Peace Prize” від українського уряду, та продовжують допомагати українцям в рамках багатьох ініціатив підтримки нашої країни.

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Наприкінці червня “Укрпошта” відкрила свій магазин на Amazon, причому український поштовий оператор став першопрохідцем на цій ниві. 31 серпня гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомляв, що з моменту відкриття онлайн-магазину на eBay та Amazon продажі марок та мерчу «Укрпошти» на цих майданчиках вже склали 5,3 млн грн.

Раніше Joom, Wish, Shopify, Etsy та eBay також скасували комісії для продавців з України. Можемо лише привітати це позитивне рішення Amazon та закликаємо інші маркетплейси наслідувати цей приклад — український бізнес матиме вигідніші умови для експансії на світовий ринок та просування бренду Made in Ukraine як такого.