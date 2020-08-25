Американская компания Xwing превратила пассажирский самолет Cessna 208B Grand Caravan в грузовой беспилотник





Американский авиационный стартап Xwing провел переоборудование малого многофункционального самолета Cessna 208B Grand Caravan в грузовой беспилотник, который будет использоваться для автоматической доставки грузов на средние расстояния.

Разработчики провели уже около 70 испытательных полетов в полностью автоматическом режиме от взлета до посадки, а также получили разрешение Федерального управления гражданской авиации на полеты беспилотного Grand Caravan с грузами. Пока что во время этих полетов в кабине должен находиться пилот.

При конвертации Cessna 208B в беспилотник Xwing установила на самолет систему Autoflight собственной разработки, в состав которой входят сенсоры подсистемы уклонения от столкновений в воздухе и цифровая система управления полетом. Естественно, Autoflight способна также обмениваться с диспетчерскими службами информацией о других самолетах в воздухе и передавать собственный полетный план. На текущий момент Autoflightа способна производить взлет и посадку самолета, а также полет по заранее заданному маршруту. В будущем разработчики планируют добавить возможность автоматической рулежки по аэродрому.

Необходимость в беспилотных грузовых самолетах средней дальности испытывают как службы доставки (одним из основных эксплантатов Cessna 208B Grand Caravan является FedEx Feeder, подразделение FedEx Express), так и малые авиалинии, работающие в отдаленных регионах планеты. Сразу несколько компаний ведут разработки в этом направлении, одни из них планируют создавать специальные беспилотные шасси, другие же, как Xwing, перепрофилируют в беспилотные уже имеющиеся самолеты.

Самолет Cessna 208 Caravan выпускается Cessna Aircraft Company с 1982 г. На текущий момент построено уже более 2600 подобных машин. Вариация 208B, имеющая маркетинговое название Grand Caravan, была представлена в 1986 г. в грузовом варианте и в 1989 г. в пассажирском с кабиной на 11 человек. Стоимость одной Cessna 208B Grand Caravan EX (обновленный вариант 2012 г.) составляет $2,7 млн.

Cessna 208B Grand Caravan часто становится объектом модификаций. В мае 2020 г. компании AeroTEC и magniX провели летные испытания электрифицированной версии Grand Caravan. В рамках этого проекта стандартный турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney PT6A-140 мощностью 648 КВт заменили электрическим мотором magni500 мощностью 560 КВт. В ходе тестирования самолет, получившие название eCaravan, провел в воздухе 30 минут. Рой Ганзарски, CEO magniX, предполагает, что в ближайшие 15 лет половина всех полетов на расстояние до 1800 км будет проводится на полностью электрических самолетах.

Cessna 208B Grand Caravan присутствует в стандартной версии вышедшей недавно игры Microsoft Flight Simulator.