Американский стартап Open Motors, создавший модульный беспилотный электромобиль OSVehicle EDIT, может открыть свой европейский R&D-офис в Украине

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил на своей facebook-странице, что провел встречу с представителями американского стартапа OSVehicle, который рассматривает возможность разместить в Украине свой европейский R&D-офис. Напомним, что ранее мы писали о данном стартапе, который разработал первый в мире модульный беспилотный электромобиль EDIT.

Автомобиль будущего OSVehicle EDIT состоит их пяти основных частей – передней и задней частей, дверей, крыши и шасси. Последняя часть является основой, которая содержит двигатели, аккумуляторы и все необходимые для передвижения модули. Оставшиеся четыре части можно комбинировать в различном порядке, как из конструктора “собирая” необходимые для конкретной части варианты. В результате в зависимости от модели использования и потребностей владельца, этот электромобиль можно превратить в практически любое транспортное средство, начиная с семейного минивэна и заканчивая фургоном для перевозки грузов службами доставки.

“Не успели мы отменить НДС и акциз на электромобили, как к нам начали съезжаться стартапы мирового уровня для открытия своих офисов в Украине. Разработка новых электромобильных решений, внедрение проектов по электрической мобильности, умные дороги, автономное вождение, «суперкомпьютеры на колесах» – лишь часть бизнеса компании Open Motors (OSVehicle) из Кремниевой долины, которая рассматривает Украину для размещения R&D-офиса для Европы и микрофабрики” – отметил Владимир Омелян.

По мнению чиновника, это сотрудничество стало возможным благодаря открытости правительства Украины к привлечению инвестиций в хай-тек, народных депутатов – к принятию соответствующих законов, а Мининфраструктуры – к разработке и продвижению решений для возможности производства и НИОКР в сфере электромобильности в Украине.

Также Владимир Омелян напомнил, что уже в феврале 2018 года его ведомство планирует внести в Верховную Раду системный законопроект, который предлагает 15-летнюю стратегию по стимулированию спроса и производства электромобилей, а также поддержки бизнеса и развития соответствующей инфраструктуры в Украине.

Источник: Мининфраструктуры