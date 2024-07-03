Американец стрелял в дрон доставки Walmart — попал и получил три обвинения

Житель города Клермонт, штат Флорида, США, получил несколько обвинений после стрельбы в беспилотник доставки Walmart. Офис шерифа округа Лейк получил жалобу относительно инцидента в среду на прошлой неделе. По словам собеседника USA Today, в грузе, который перевозил беспилотник, было обнаружено пулевое отверстие.

Свидетели указали на 72-летнего Денниса Винна как виновника. Подозреваемый пообщался с официальными лицами и признался, что один раз выстрелил в дрон из 9-мм пистолета. На записи полицейской нательной камеры Винн говорит, что пытался оттолкнуть дрон, но тот не шел, поэтому он выстрелил в него:

«Я сделал в него один выстрел. Они говорят, что я попал, поэтому я, должно быть, хороший стрелок … Мне придется найти действительно хорошего адвоката», — говорит Деннис.

Винна взяли под стражу и обвинили в стрельбе по летательному средству, нанесении ущерба более $1000 и применении огнестрельного оружия в общественном или жилом месте.

Walmart впервые объявила о доставке беспилотниками в 2021 году. В следующем году розничная сеть ввела дроны в отдельных регионах Техаса, Аризоны и Флориды. Изначально Walmart сотрудничала с компанией DroneUp, которая уже занималась поставками с помощью беспилотников. В январе этого года Walmart объявила о расширении и добавила других подрядчиков. В течение последних двух лет сеть супермаркетов осуществила 20 000 безопасных поставок и намерена дальнейшего расширения услуги.

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