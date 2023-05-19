«Не взлетело». Дроны Amazon доставили всего 100 заказов в этом году – в 100 раз меньше, чем рассчитывала компания

Amazon прогнозировала, что ее летучие «курьеры» доставят 10 000 заказов, но они не стали популярными среди потребителей; и компания все еще пытается получить разрешения от Федерального авиационного управления (FAA).

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Основатель Amazon Джефф Безос еще в 2013 году анонсировал программу доставки заказов дронами Prime Air, однако фактически она запустилась через 10 лет после этого. В январе компания объявила, что рассчитывает доставить 10 000 заказов «по воздуху». Однако положительные прогнозы не сбылись – в феврале Amazon отчитывалась о 7 доставках, а на сегодня цифра выросла лишь до 100.

Это данные из двух городов в Калифорнии и Техасе, где доступна Prime Air. Журналисты CNBC посетили один из них, Локфорд, где не увидели ни одного дрона в небе и принялись расспрашивать местных жителей. Владелец гастронома сказал, что слышал от сотрудников Amazon, что в программе зарегистрировались всего 14 человек из города. В компании ранее заявляли, что «воздушную доставку» стремятся испытать «тысячи клиентов».

Несмотря на заявления Amazon об успешной сертификации от FAA, регулятор все еще запрещает дронам летать над дорогами или людьми без специального разрешения, которое необходимо получать для каждого конкретного случая. Компания пытается усовершенствовать свои беспилотники и сделать более безопасными, однако пока не может уговорить управление полностью отменить эти ограничения. Хотя определенный прогресс есть – теперь дроны могут летать не только над контролируемой Amazon территорией.

Роботизированные курьеры Amazon весят около 36 кг и возможно именно большой вес вызывает беспокойство у FAA (поскольку конкуренты получили разрешения без проблем). Еще один аспект, который не способствует популярности Amazon — это то, что у клиентов обязательно должен быть задний двор в доме, где дроны будут оставлять товар (так что жителей квартир сразу убирают из целевой аудитории). Летательный аппарат может перевозить только коробку определенного размера весом до 2 кг, и сбрасывает их с высоты 3,5 метра — что также ограничивает перечень продуктов, доступных для транспортировки.

В прошлом беспилотные летательные аппараты компании попадали в аварии – например, в 2021 году один из дронов Amazon вызвал пожар на испытательном полигоне в Пендлтоне, штат Орегон, распространившийся на площадь в 10 гектаров.

Гораздо лучше обстоят дела у конкурентов – компания Walmart осуществила более 6000 доставок дронами в семь штатов на юге и юго-западе США через своих партнеров DroneUp, Flytrex и Zipline; а Wing в целом реализовала более 300 000 поставок товаров «по воздуху».