Анонсирован планшет Honor V6: 10,4-дюймовый 2K дисплей, SoC Kirin 985 и поддержка Magic Pencil

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В дополнение к ноутбуку Honor MagicBook Pro 2020 компания Huawei также официально анонсировала и новый планшет Honor V6. Эта модель оснащена 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2K (2000×1200 точек), который занимает 84% поверхности лицевой панели. Поддерживается возможность использования стилуса Magic Pencil, обладающего чувствительностью в 4096 степеней силы нажатия.

Новинка комплектуется процессором Kirin 985, оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 128 ГБ. На задней панели планшета расположена 13-мегапиксельная камера, дополненная LED вспышкой и объективом с диафрагмой. Фронтальная камера выполнена на базе 8-мегапиксельного сенсора и объектива с диафрагмой f/2.0.

Ёмкость комплектной батареи составляет 7250 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт, а для подзарядки служит порт USB-C. Поддерживается беспроводная связь Wi-Fi 6. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.1, сервисами Huawei Mobile Services и магазином приложений App Gallery. Поддерживается возможность быстрого обмена данными со смартфонами Honor и Huawei.

Информация о цене нового планшета Honor V6 пока не сообщается. Ожидается, что он поступит в продажу в июне. В дополнение к планшету можно будет купить фирменный чехол с клавиатурой.

Источник: gsmarena