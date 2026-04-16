16.04.2026

Apple готовит iPad Air с OLED: цена останется от $599

Вадим Карпусь

Apple готує iPad Air з OLED: ціна залишиться від $599

Apple планирует сделать еще один шаг в переходе своих устройств на OLED-дисплеи. Следующим в очереди станет iPad Air — легкий и тонкий планшет, который получит новый тип экрана уже в версии 2027 года.


По информации из южнокорейской индустрии дисплеев, Samsung Display может начать массовое производство OLED-панелей для iPad Air уже в конце этого года. Само устройство планируют представить весной следующего года.

Таким образом, iPad Air станет четвертым устройством Apple, которое перейдет с технологии LCD на OLED после iPad Pro (11- и 13-дюймовые модели 2024 года). Также ожидается, что iPad Mini может получить OLED-панель уже в обновлении 2026 года. В то же время базовый iPad пока останется с LCD-панелью с LED-подсветкой, что логично, учитывая стартовую цену $349.

Главная интрига заключается в технических характеристиках дисплея. Чтобы не поднимать цену до уровня Pro-серии, Apple использует упрощенную OLED-конфигурацию. Речь идет об одном светоизлучающем слое, LTPS TFT-подложке и гибридной основе. Такой подход позволяет значительно снизить производственные затраты. Это важный момент, ведь текущий iPad Air стартует от цены $599. Именно в этом ценовом сегменте Apple хочет удержаться, даже после перехода на OLED и с учетом текущей ситуации на рынке памяти.


Ранее OLED-версии iPad Pro получили более высокую цену, что, по данным источников, негативно повлияло на спрос. Это влияние оказалось сильнее, чем ожидала Apple. Поэтому в Air компания выбирает более доступную технологию, чтобы не повторить эту ситуацию.

Это имеет смысл и с точки зрения рынка. Линейка iPad Air традиционно продается значительно лучше Pro. Более доступный OLED-дисплей может еще больше увеличить этот разрыв.

Сейчас поставки OLED-панелей для iPad Pro делят между собой Samsung Display и LG Display. Обе компании могут выиграть от расширения линейки OLED-устройств Apple, поскольку требования к панелям для Air ниже.

Аналитики прогнозируют, что спрос на OLED-планшеты достигнет 13 млн единиц в 2026 году, из которых около двух третей будет приходиться на Apple. После выхода OLED-версии iPad Air этот показатель может вырасти до 21 млн, что ускорит переход компании с LCD на OLED.

Таким образом, Apple пытается сделать OLED массовым в своих планшетах, но без резкого роста цен. iPad Air с более дешевым OLED-дисплеем может стать компромиссом между качеством изображения и доступностью — и одновременно подтолкнуть весь рынок к новому стандарту.

Источник: notebookcheck

