Xiaomi подготовила к выпуску новый компактный планшет Redmi K Pad 2. Компания позиционирует его как конкурента iPad mini, и это видно даже внешне. Новинка получила минималистичный дизайн задней панели, который заметно напоминает планшет от Apple.





Планшет Redmi K Pad 2 получил 8,8-дюймовый LCD дисплей с поддержкой частоты обновления 165 Гц. Она поддерживает повышенную частоту отклика на касание, что важно для быстрых игр. При этом производитель прямо указывает на «экран для киберспорта».

Новинка комплектуется топовым процессором MediaTek Dimensity 9500. Это актуальный флагман MediaTek, который ставит планшет в премиальный сегмент, а также обеспечивает высокую производительность в играх. Однако на данный момент компания не раскрывает информацию об объеме оперативной памяти и емкости встроенного хранилища.

Redmi K Pad 2 может похвастать аккумулятором емкостью 9100 мА-ч. Для компактного планшета это большой запас. Упоминается поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт.





По размерам устройство близко к Lenovo Legion Tab Gen 5, но немного больше iPad mini. Если первое поколение имело более сложное оформление блока камеры с двухцветным акцентом, то теперь все проще. На задней панели расположилась одна камера без лишних элементов. Корпус изготовлен из металла и отличается цельной конструкцией. Пользователям будут доступны три варианта цветового оформления.

Xiaomi пока не раскрывает цену Redmi K Pad 2, хотя уже открыла предварительную резервацию новинки для желающих на своем сайте. Устройство поступит в продажу в конце апреля вместе со смартфоном Redmi K90 Max.

Источник: notebookcheck