Анонсирована спецификация PCIe 8.0: до 1 ТБ/с в режиме x16

Организация PCI-SIG объявила, что спецификация PCI Express (PCIe) 8.0 удвоит скорость передачи данных PCIe 7.0.

В пресс-релизе говорится, что после выпуска спецификации PCIe 7.0 в этом году, PCI-SIG объявляет удвоение скорости передачи данных в PCIe 8.0 до 256 ГТ/с. Организация подчеркивает важность увеличения скорости для работы искусственного интеллекта.

«Поскольку искусственный интеллект и другие приложения, требующие интенсивной обработки данных, продолжают быстро масштабироваться, спрос на технологию PCIe будет стабильным в долгосрочной перспективе благодаря ее высокой пропускной способности, масштабируемости и энергоэффективности. Сети центров обработки данных уже готовятся к внедрению технологии PCIe 6.0 и проявляют большой интерес к спецификации PCIe 7.0. Внедрение спецификации PCIe 8.0 дополнительно гарантирует, что требования отрасли к пропускной способности будут поддерживаться и в будущем», — отметил Рис Хайден, главный аналитик ABI Research, которого цитирует пресс-релиз.

Разработка спецификации PCI Express 8.0 будет соответствовать следующим целевым показателям:

Обеспечение скорости передачи данных 256,0 ГТ/с и до 1 ТБ/с в двунаправленном режиме x16

Рассмотрение новой технологии разъемов

Подтверждение достижения целевых показателей задержки и FEC

Обеспечение целевых показателей надежности

Сохранение обратной совместимости с предыдущими поколениями технологии PCIe

Разработка усовершенствований протоколов для улучшения пропускной способности

Поиск методов уменьшения потребления энергии

Выход технологии PCIe 8.0 запланирован к 2028 году. Учитывая наличие в потребительских устройствах лишь PCIe 5.0 и неспешное начало внедрение PCIe 6.0 в серверах, пользователи не скоро увидят устройства спецификации 8.0, которая еще только разрабатывается.

Источник: TechPowerUp