Анонсирована спецификация PCIe 8.0: до 1 ТБ/с в режиме x16

Организация PCI-SIG объявила, что спецификация PCI Express (PCIe) 8.0 удвоит скорость передачи данных PCIe 7.0.
В пресс-релизе говорится, что после выпуска спецификации PCIe 7.0 в этом году, PCI-SIG объявляет удвоение скорости передачи данных в PCIe 8.0 до 256 ГТ/с. Организация подчеркивает важность увеличения скорости для работы искусственного интеллекта.
«Поскольку искусственный интеллект и другие приложения, требующие интенсивной обработки данных, продолжают быстро масштабироваться, спрос на технологию PCIe будет стабильным в долгосрочной перспективе благодаря ее высокой пропускной способности, масштабируемости и энергоэффективности. Сети центров обработки данных уже готовятся к внедрению технологии PCIe 6.0 и проявляют большой интерес к спецификации PCIe 7.0. Внедрение спецификации PCIe 8.0 дополнительно гарантирует, что требования отрасли к пропускной способности будут поддерживаться и в будущем», — отметил Рис Хайден, главный аналитик ABI Research, которого цитирует пресс-релиз.
Разработка спецификации PCI Express 8.0 будет соответствовать следующим целевым показателям:
- Обеспечение скорости передачи данных 256,0 ГТ/с и до 1 ТБ/с в двунаправленном режиме x16
- Рассмотрение новой технологии разъемов
- Подтверждение достижения целевых показателей задержки и FEC
- Обеспечение целевых показателей надежности
- Сохранение обратной совместимости с предыдущими поколениями технологии PCIe
- Разработка усовершенствований протоколов для улучшения пропускной способности
- Поиск методов уменьшения потребления энергии
Выход технологии PCIe 8.0 запланирован к 2028 году. Учитывая наличие в потребительских устройствах лишь PCIe 5.0 и неспешное начало внедрение PCIe 6.0 в серверах, пользователи не скоро увидят устройства спецификации 8.0, которая еще только разрабатывается.
Источник: TechPowerUp
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