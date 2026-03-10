Австралийские исследователи разработали новый способ скрытой передачи данных

Инженеры из Сиднейского университета Нового Южного Уэльса и Университета Монаша разработали инновационный способ скрытой передачи данных.





Они использовали явление, известное как «отрицательная люминесценция». Передача информации осуществляется незаметно за счет того, что сигналы полностью сливаются с фоном теплового излучения, которое можно визуализировать с помощью тепловизора. Посторонние наблюдатели не смогут увидеть передачу данных. Перехватить скрытое сообщение можно лишь с использованием приемника с соответствующим оборудованием.

Поскольку сам факт передачи информации увидеть невозможно, метод практически нивелирует вероятность перехвата или взлома. В будущем он может стать ключевым инструментом обеспечения защиты чувствительных коммуникаций, например, оборонных или финансовых.

Исследователи под руководством профессора Неда Экинса-Даукса из Университета Нового Южного Уэльса и доктора Майкла Нильсена, а также профессора Майкл Фюрер и Стефан Майер из Университета Монаша и Имперского колледжа Лондона смогли передавать данные со скоростью 100 Кб/c во время лабораторных испытаний. По их мнению, дальнейшее совершенствование излучателя может увеличить скорость передачи данных до Гбит/c или даже выше.





«В наши дни данные повсеместно распространены, но мы не всегда находим новые способы их защиты. У нас есть методы шифрования, но в то же время нам постоянно приходится создавать новые методы шифрования, поскольку злоумышленники находят новые стратегии расшифровки», — отмечает ведущий автор исследования из Школы фотоэлектрической и возобновляемой энергетики Университета Нового Южного Уэльса, доктор Майкл Нильсен.

Новый процесс использует эффект отрицательной люминесценции светодиодов, работающих в средней инфракрасной части светового спектра. Все объекты излучают слабое тепловое свечение в инфракрасном диапазоне, которое невозможно увидеть без использования тепловизоров.

«Особенность отрицательного свечения заключается в том, что оно делает свечение темнее, а не ярче. Для сравнения, это как фонарик, который может стать темнее, чем в выключенном состоянии. Хотя этого невозможно достичь с помощью видимого света, некоторые материалы могут создавать эффект «отрицательного света» в инфракрасном диапазоне, что сейчас и использует исследовательская группа», — объясняет Майкл Нильсен.

По его словам, при отрицательном свечении можно создать скрытый сигнал, используя терморадиационный диод. Он способен быстро переключать сигнал между более ярким и темным по сравнению с обычными состояниями. Этот сигнал сливается с фоновым шумом и остается невидимым для тех, кто не знает о процессе передачи данных.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Скрытая информация, которая передается с помощью терморадиационных диодов, может быть еще дополнительно зашифрована. Как отмечает один из авторов исследования, профессор Экинс-Даукс, коммерческий продукт со скоростью передачи в мегабитах можно представить уже через несколько лет.

В рамках текущего исследования ученые работали с теллуридом ртути и кадмия, однако изучаются и другие, менее токсичные полупроводники на базе антимонида. Инженеры из Университета Монаша, в частности, предложили использование графена для потенциального достижения скорости в гигабайт в секунду.

Ранее мы писали о лазерной связи между самолетом и спутником на скорости 1 Гбит/с. В то же время корейские исследователи предложили новую платформу скоростной беспроводной передачи данных Li-Fi.

Результаты исследования опубликованны в журнале Light Science and Applications

Источник: TechXplore