PCI-SIG поделилась спецификацией PCIe 7.0 — скорость до 512 ГБ/с, релиз в 2025 году. Кабели PCIe 5.0 и PCIe 6.0 появится уже в этом году

В ходе ежегодной конференции для разработчиков в Санта-Кларе организация PCI Special Interest Group (PCI-SIG) представила ежегодный отчет о состоянии экосистемы PCIe и дальнейших планах. Разработка спецификации PCI Express 6.0 была завершена в прошлом году, а в этот раз участники узнали статусе работы над PCIe 7.0 и об усилиях по внедрению PCIe 6.0.

Курс PR-менеджмент для тих, хто вже все вміє Директорка з корпоративних комунікацій Kyivstar поділиться досвідом і секретами успіху Хочу на курс

Готовящийся к выпуску в 2025 году, PCIe 7.0 вновь удвоит пропускную способность для устройств PCIe, доведя ее до 32 ГБ/с для одной линии в полнодуплексном двунаправленном режиме, а в слоте x16 – до 512 ГБ/с.

Черновой выпуск представленной на конференции спецификации имеет номер 0.3. Документация выходит из узкого круга разработки и готова к следующему шагу – распространению среди членов группы. Данные презентации мало отличаются от представленных ранее – в ней указаны те же значения и сроки.

Смысл данного этапа – в окончании принципиальной разработки технических средств для реализации более быстрого подключения. PCIe 7.0 поддерживает кодировку PAM4 + FLIT, как и его предшественник. Сэкономленные усилия на разработку физического уровня ускорят создание логической составляющей. PCI-SIG оценила сроки разработки как нормальные и подтвердила ее окончание в 2025 году, с развертыванием до 2027. Ранее создание новых стандартов PCIe до момента релиза также занимало по три года (учитывая ее старт в 2022 году).

Несмотря на сложившееся мнение о PCIe как о внутренний шине, стандарт предусматривает использование кабелей. PCI-SIG предвидит рост спроса на кабельное подключение в серверах и других высокопроизводительных устройствах из-за ограничений канала печатных плат и растущего количества помех. Организация разрабатывает две спецификации кабелей (внутренние и внешние) для PCIe 5.0 и PCIe 6.0 – ожидается, что они будут готовы к четвертому кварталу этого года. Внутренние кабели будут использоваться для подключения устройств к другим компонентам системы, внешние будут соединять отдельные устройства между собой.

Курс IT-рекрутер Стань володарем джунів Мені подобається ця ідея

Источник: AnandTech