Новости Технологии 06.08.2025 comment views icon

AMD готовит сокет AM6 с поддержкой PCIe 6 и DDR6: контактов больше, но размер тот же

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Андрій Русанов

Редактор новостей

AMD готовит сокет AM6 с поддержкой PCIe 6 и DDR6: контактов больше, но размер тот же

AM^Несмотря на значительное увеличение контактов на процессорном разъеме AMD AM6, на него, вероятно, удастся установить кулер от AM5.

Итальянский сайт Bits and Chips, ссылаясь на патенты AMD, поделился информацией относительно будущего процессорного разъема. Несмотря на увеличение количества контактов, размер сокета может остаться почти тем же, что и у предыдущих процессоров. По данным сайта, общее количество контактов превысит 2100 — на 22% больше, чем у AM5. Вероятно, сокет будет подобным по размеру и компоновке к актуальному, что также свидетельствует о том, что AMD не отходит от своего дизайна LGA.

Сайт утверждает, что плотность контактов будет выше, чем у AM5, а сокет предназначен для архитектуры Zen 7. Ожидается, что запуск AM6 будет связан с доступностью памяти DDR6, которую будет поддерживать эта платформа. Также AM6 станет первой платформой AMD с поддержкой PCIe 6.0.

Для AM5 компании AMD пришлось разработать абсолютно новый корпус процессора, сохраняя при этом те же размеры 40×40 мм. Необычная форма интегрированного теплораспределителя (IHS) позволила избежать, потери пространства для логических компонентов под радиатором.

AMD готує сокет AM6 з підтримкою PCIe 6 та DDR6: контактів більше, але розмір той самий
Патент США 20250149428

Сейчас AMD обязалась поддерживать сокет AM5 после 2025 года, почти наверняка, что он будет поддерживать будущие процессоры Zen 6. Однако сейчас продолжаются обсуждения по обновлению спецификаций памяти DDR5, которое может потребовать пересмотра материнских плат. Предыдущий сокет AM4 поддерживается компанией уже 10 лет, и процессоры для него вышли и в 2025 году.

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