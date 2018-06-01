Apple, Microsoft, Google и другие вместе создадут универсальный стандарт подключения устройств для работы со шрифтом Брайля

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Крупнейшие IT-компании Apple, Microsoft, Google и другие участники USB Implementers Forum решили объединить свои усилия для того, чтобы создать универсальный стандарт подключения устройств для работы с шрифтом Брайля (Braille display). Благодаря новому стандарту USB HID (Human Interface Device) такие устройства можно будет легко подключать в режиме plug-and-play практически к любой электронике, оснащенной USB-портом.

Таким образом пользователи с проблемным зрением получат большую свободу использования современными гаджетами, так как им не придется ограничивать себя только специализированными устройствами. Ранее такое подключение требовало установки драйверов и поддерживалось не во всех операционных системах.

Задача разработчиков заключается в том, чтобы сделать подключение устройств Брайля к ПК таким же простым, как и подключение USB-клавиатуры или мыши, причем как к Windows, так и к Mac и Android-устройствам.

Ожидается, что новый стандарт будет готов уже к следующему году, после чего производители перифирейных устройств и программного обеспечения смогут добавить соответствующую поддержку в свои продукты.

Источник: The Verge