Aptera привлекла $40 млн на выпуск электромобиля с солнечными панелями и запасом хода до 1000 миль (1609 км)

Компания Aptera заявила, что она смогла привлечь финансирование в сумме $40 млн, которое позволит начать производство её электромобиля на солнечных батареях с запасом хода до 1000 миль (около 1609 км). Производство автомобиля планируется запустить в конце этого года.

Электромобиль Aptera SEV имеет чрезвычайно лёгкую трёхколёсную конструкцию и коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,13. Благодаря этому даже с небольшим аккумулятором запас хода составляет 250 миль (около 402 км), а при использовании более крупного аккумулятора автономность возрастает до 1000 миль. Дополнительной изюминкой является использование солнечных панелей. Как правило, такие элементы добавляют лишь несколько миль к пробегу электромобиля. Но благодаря своей высокой эффективности Aptera SEV может за день пребывания на солнце выработать достаточно энергии, чтобы проехать около 40 миль (около 64 км). И ещё одним привлекательным аспектом электромобиля Aptera является его невысокая стоимость – от $25 тыс.

Компания на протяжении некоторого времени принимает предварительные заказы на свой электромобиль. По состоянию на прошлую неделю было оформлено уже более 22 тыс. предварительных заказов. Зарезервировать Aptera SEV можно при помощи небольшого депозита всего в $100.

Источник: electrek