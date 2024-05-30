Арагорн хочет в «Властелин колец: Охота на Голлума» — Вигго Мортенсен хочет вернуться к роли, если это будет уместно

Вигго Мортенсен хотел бы вернуться к роли Арагорна в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума». Но только если он по-прежнему подходит на эту роль.

В недавнем интервью GQ Мортенсену припомнили и ого комментарий времен выхода «Хоббита». Тогда он говорил, что готов вернуться в роли Арагорна при соответствующих обстоятельствах. Актера спросили, его желание все еще актуально на фоне информации о новом фильме.

«Конечно. Я точно не знаю, какой будет история, я не слышал. Возможно, я когда-нибудь об этом услышу. Мне нравится играть этого персонажа. Я многому научился, играя этого персонажа. Мне это очень понравилось. Я бы сделал это, только если бы я подходил для этого с точки зрения возраста, в котором я сейчас нахожусь, и так далее. Сделайте это, только если я подхожу для персонажа. Иначе это было бы глупо», — ответил Мортенсен.

Уже известно, что Энди Серкис будет режиссером нового фильма о Голлуме и вновь вернется к своей роли из «Властелина колец». Питер Джексон на этот раз выступит продюсером. Также о фильме известно, что он выйдет в прокат в 2026 году — это вся точная информация на данный момент. Но судя по названию фильма, в нем почти наверняка речь пойдет об отрезке времени, который предшествовал основной трилогии — когда Голлума разыскивали обе стороны конфликта. В таком случае участие Арагорна в событиях было бы вполне уместным.

Следующим фильмом Мортенсена будет лента «Мертвым не больно», в которой актер написал сценарий, срежиссировал и сыграл главную роль. «Мертвым не больно» выйдет на большой экран 31 мая.