Сериал «Властелин колец: Кольца власти» покажет Тома Бомбадила — кадры с персонажем

После нескольких поколений адаптаций, которые обходили персонажа романа Джона Р. Р. Р. Толкина «Властелин колец» Тома Бомбадила он наконец появится на экране. Второй сезон сериала Amazon «Властелин колец: Кольца власти» покажет его зрителям. Сообщает об этом и делится первыми кадрами с Томом издание Vanity Fair. Тома Бомбадила в сериале сыграет актер Рори Киннир.

«Есть причина, почему он не появлялся в предыдущих адаптациях — в некотором смысле он не является драматическим персонажем. … Он наблюдает за драмой, но в основном не участвует в ней. В «Братстве Кольца» персонажи просто идут к нему и находятся там некоторое время, хотя Том передает им некоторые знания», — говорит один из шоураннеров Джей Ди Пейн.

Том Бомбадил — странное, сверхъестественно могущественное существо, с которым Фродо, Сэм, Мерри и Пипин сталкиваются на загадочную предысторию, которая делает его известным большинству рас Средиземья, а благодаря другим работам и письмам Толкина можно узнать о нем еще больше. Он является одним из древнейших и самых могущественных жителей Арды и глубоко связан с миром природы.

Из-за туманного происхождения Бомбадила «Властелин колец: Кольца власти» получит значительную свободу в адаптации персонажа. Он сыграет важную роль в путешествии таинственного Незнакомца, персонажа Дэниела Веймана, который в первом сезоне путешествовал с харфутами и оказался один из Истари, могущественных существ, посланных для борьбы с Сауроном.

«Когда он наконец встретится с Незнакомцем, можно сказать, что он хочет попытаться не дать разрушению, которое произошло там, распространиться на его любимые земли на Западе. Он подталкивает Незнакомца к путешествию, которое в конечном итоге защитит мир, который ему небезразличен. Так что я бы сказал, что наш Том Бомбадил немного более действенный, чем в книгах, но только на 5-10%».— добавляет Пейн.

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» возвращается со вторым сезоном 29 августа на Amazon Prime.