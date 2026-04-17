17.04.2026

Первый тизер "Властелина колец: Охота на Голума" разочаровал фанатов актером на роль Арагорна

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Перший тизер “Володаря перснів: Полювання на Ґолума” розчарував фанатів актором на роль Араґорна

Warner Bros. выпустила первый тизер к фильму «Властелин колец: Охота на Голума», раскрыв ключевых актеров.


Однако фанаты остались недовольны подбором актера на роль Арагорна, которого сыграет Джейми Дорнан. Многие считают Вигго Мортенсена незаменимым в этой роли.

Основной сюжет фильма разворачивается до событий первой части трилогии «Властелин колец: Братство кольца». Арагорн и Гэндальф охотятся на Голума, прежде чем тот попадет к Саурону. Тизер не демонстрирует кадров из будущего фильма, демонстрируя лишь самого Голума в глубине Мглистых гор. 

Однако тизер уже вызвал большое количество обсуждений после подтверждения ключевого состава актеров. Фанаты разделились, поскольку большинство хотели бы возвращения Вигго Мортенсена к роли Арагорна. Однако в фильме его сыграет Джейми Дорнан, наиболее известный по участию в серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого». Большинство фанатов остается разочарованным из-за замены актера.


Стоит отметить, что Дорнан вполне способен уверенно воплотить Арагорна на экране, это талантливый актер, который доказал свое мастерство. Однако, чтобы завоевать расположение большого круга фанатов «Властелина колец», вероятно, его игра должна быть безупречной.

В частности, один из комментаторов на Reddit пошутил, что он «сломает себе палец на ноге», чтобы убедить всех, что заслуживает эту роль. Эта шутка была отсылкой ко второй части Властелина колец «Две башни», где в одной из сцен Арагорн в отчаянии пнул шлем одного из мертвых орков урук-хай. Тогда актер Вигго Мортенсен действительно сломал себе палец. 

В то же время многие знакомые актеры вернутся к своим ролям, в частности, Энди Серкис снова сыграет Голума наряду с режиссурой, Иен Маккеллен вернется к роли Гэндальфа, Элайджа Вуд сыграет Фродо, Ли Пейс — короля лесных эльфов Трандуила. Среди новых актеров — Лео Вудолл сыграет Гальварда, а Кейт Уинслет — Маригол.

Ранее мы писали, что новая лента под названием «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» должна стать первой в серии новых проектов по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина Кастинг фильма «Властелин колец: Охота на Голума» раскрывает эльфийку Аню Тейлор-Джой и нового актера Арагорна.

Источник: NotebookCheck

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить