Архив Википедии, напечатанный на никелевых пластинах, отправят на Луну

У американской некоммерческой организации Arch Foundation грандиозные амбиции по созданию на Луне библиотеки. Она планирует в ближайшие пару лет доставить на поверхность спутника Земли весь англоязычный архив Википедии.

Разумеется, статьи никто распечатывать не будет, в таком объёме сделать это просто нереально. Вместо этого Arch Foundation хочет выгравировать их на специальных пластинках из никеля размером меньше, чем почтовая марка и толщиной меньше человеческого волоса. Организация утверждает, что с помощью такого метода миллионы страниц текста из Википедии можно уместить в коробку для компакт-диска.

Чтобы осуществить задуманное Arch Foundation сотрудничает с частной компанией Astrobotic, намеревающей организовать первую службу доставки на Луну. Сейчас Astrobotic находится в ожидании одобрения миссии правительством США, которая будет сопровождаться запуском аппарата Peregrine на борту ракеты Atlas V в 2020 году. Именно тогда крошечные отпечатки Википедии отправятся в специальном контейнере на спутник Земли и останутся там навсегда.

«Наша миссия на Луну доставит то, что можно будет прочесть через миллионы лет, – сказал Джон Торнтон (John Thornton), генеральный директор Astrobotic. – Эта лунная библиотека станет памятником не только человеческим знаниям и культуре, но и первой коммерческой миссии на Луну».

Нова Спивак (Nova Spivack), сооснователь Arch Foundation считает, что они архивируют человеческую цивилизацию, чтобы иметь резервную копию всех её культурных достижений за пределами нашей планеты. Поскольку у Arch Foundation ещё есть время, организация планирует постепенно добавлять в архив важные статьи из Википедии на других языках, а также цифровую библиотеку проекта «Розетта».

Arch Foundation уже имеет опыт отправки текста в космос. В начале этого года представители организации создали крошечные цифровые носители информации под названием Archs, содержащие трилогию Айзека Азимова «Основание», которая затем отправилась в космос вместе с Tesla Roadster. Тогда книги были записаны на небольшие кварцевые диски.

Для лунной экспедиции был выбран никель, поскольку этот элемент устойчив к космическим лучам. К тому же, в отличие от кварцевого диска, на одной никелевой пластинке помещается до 16 тыс. страниц текста с изображениями. Их можно прочитать с помощью обычного оптического микроскопа с увеличением в 1000 раз. Arch Foundation рассчитывает отправить на Луну от 25 до 50 млн страниц Википедии. Печатью на никелевых пластинах займётся компания Stamper Technology, запатентовавшая уникальную технологию лазерной печати.

Помимо лунной библиотеки, Arch Foundation уже планирует создать аналогичный архив для Марса и других планет Солнечной системы.

«Мы хотим сделать много копий. Это увеличит вероятность того, что наши архивы выживут и будут найдены в далёком будущем», – сказал Нова Спивак.

Источник: The Verge