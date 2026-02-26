Архив правительственных документов США об НЛО был удален через несколько часов после приказа Трампа рассекретить данные об инопланетянах

Большой архив правительственных документов США, связанный с НЛО, был полностью удален через день после распоряжения Дональда Трампа о публикации всей имеющейся информации об инопланетянах.





Отмечается, что 20 февраля главный сервер Black Vault, которым руководит исследователь и уфолог Джон Гриневальд-младший, был полностью очищен. С него удалили сотни гигабайт файлов, связанных с НЛО, включая рассекреченные документы ЦРУ и резонансные теории заговора, в частности, убийство Джона Кеннеди.

По словам Гриневальда, права доступа к некоторым серверным каталогам, а также правила редактирования и журналы на владение файлами были изменены без объяснения причин. Black Vault был ключевым ресурсом для тех, кто хотел узнать содержание рассекреченных документов правительства США за последние 80 лет.

Гриневальд более 30 лет систематизировал информацию о секретных программах американского правительства и малоизвестных инцидентах, которые бы позволяли предположить, что США занимались проведением сверхсекретных операций по выявлению и использованию инопланетных технологий. В открытом доступе в «Черном хранилище» хранятся большие массивы рассекреченных документов, которые включают отчеты с военных баз, показания свидетелей, и директивы ЦРУ в период 40-50-х годов прошлого века. Исследователь также фиксировал все случаи, когда запросы в соответствии с Законом о свободе информации возвращались представителями ЦРУ, ФБР и другими правительственными ведомствами без ответов.

Удаление документов из архива произошло буквально через несколько часов после распоряжения Трампа к Пентагону по раскрытию всей имеющейся информации, связанной с инопланетной жизнью и НЛО. Гриневальд не исключает умышленного удаления документов, поскольку заявляет о подозрительной информации, полученной от провайдера.





«Они не имели представления, что произошло. Со своей стороны, они заявили, что это было удаление, а не повреждение данных», — заявляет исследователь.

Скорее всего, кто-то умышленно удалил все файлы с сервера и все записи ЦРУ и других правительственных ведомств. При этом сайт не выключали и не выводили из строя, чтобы избежать немедленного обнаружения. Правительство США десятилетиями категорически отрицало существование НЛО и инопланетян, утверждая об отсутствии реальных доказательств того, что внеземные цивилизации когда-то посещали Землю.

Однако недавно Дональд Трамп резко раскритиковал экс-президента Барака Обаму за его заявление, в котором он предположил существование инопланетян и обвинил его в раскрытии секретной информации. После этого Трамп приказал рассекретить все документы, связанные с НЛО. Гриневальд в свое время направил правительству США более 11 тыс. запросов для получения документов, включая ряд рассекреченных отчетов, касающихся так называемой катастрофы НЛО в Розуэлле в 1947 году.

Исследования самого Гриневальда подробно раскрывают, как бывшие администрации и разведывательные службы создавали секретные целевые группы из военных чиновников и ученых для исследования инцидентов, связанных с НЛО. Гриневальд сообщил, что резервные копии более 3,8 млн документов были перемещены в защищенные хранилища и сайт возобновил свою работу.

«По моему мнению, это было очень несвоевременное техническое обслуживание сервера, проведенное хостинг-провайдером, которое пошло не так. Они этого не заметили, а когда заметили, они не взяли вину на себя, и не было никакой возможности полностью доказать, из-за кого это произошло. Могу ли я ошибаться? Да. Могла ли это быть попытка умышленного уничтожения? Я не могу этого исключить», — отмечает Гриневальд.

По мнению критиков, обещания администрации Трампа опубликовать все документы, связанные с НЛО, это всего лишь манипуляция, призванная отвлечь внимание американской общественности от более актуальных и болезненных политических и социально общественных вопросов. Они убеждены, что рассекреченные документы не раскроют ничего нового об инопланетянах.

Многие американцы в соцсетях указывают, что опубликованные до этого документы с подробным описанием убийства Джона Кеннеди, а также файлы Джеффри Эпштейна содержали в значительной степени отредактированную информацию, которая не содержит неопровержимых доказательств.

