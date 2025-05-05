«Даже не круги на полях»: в Reddit высмеяли новые «фото НЛО», представленные в Конгрессе США

Бывший офицер контрразведки США Луис Элизондо представил на брифинге в Конгрессе фото так называемого «НЛО», которое впоследствии высмеяли пользователи форума Reddit.

Отмечается, что во время дискуссии в одном из залов для брифингов в Конгрессе, во время обсуждения инопланетных цивилизаций и национальной безопасности, Элизондо показал фото, которое по его мнению, достойно внимания.

Как отметил бывший офицер контрразведки США, фото было сделано пилотом гражданской авиации с высоты в 6 тыс. 400 метров. Не очень четкое изображение демонстрирует дискообразный серебристый объект, парящий над Юго-западом США. По словам Элизондо, в ширину этот объект может составлять от 200 до более 300 метров. Он подчеркнул, что объект был сфотографирован на перекрестке штатов Колорадо, Юта, Аризона и Нью-Мексико.

Обнародованное фото быстро заметили пользователи форума r/UFOs на Reddit. Один из пользователей под ником mattperkins86 сравнил фото со спутниковыми снимками и определил, что фото было сделано вблизи Колорадо-Спрингс. Оказалось, что потенциальный загадочный «НЛО» соответствовал форме и расположению двух полей идеально круглой формы. Примечательно, что более темное из двух полей выглядело как тень под более ярким — оптическая иллюзия, вызванная их расположением и освещением.

«Даже не круги на полях. Просто обычные посевы в поле», — отметил пользователь Reddit.

✈️ NEW PHOTO (civilian pilot) Captured near Four Corners at FL210—estimated 600-1,000 ft in diameter, silver-hued, disc-shaped. Released moments ago by @LueElizondo during our “Science, National Security & Innovation” panel. Several speakers confirmed DoD & IC hold hundreds of… pic.twitter.com/KHxkywz8JR — UAP Disclosure Fund (@UAPDF) May 1, 2025

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Даже известный разоблачитель НЛО Мик Вест присоединился к обсуждению. По его словам, тени размещаются не так, как должны были бы, если бы какой-то объект парил бы над землей. После этого Луис Элизондо начал оправдываться, что якобы получил фото всего за несколько часов до брифинга в Конгрессе и не успел провести проверку.

«Он должен был знать, что если эта штука поддельная, то это обнаружат. Поэтому я думаю, что это было сделано намеренно», — отметил mattperkins86.

Это уже не впервые Элизондо представляет фейковые фото НЛО. В 2024 году он поделился другой фотографией, на которой, по его словам, был запечатлен «материнский корабль» НЛО, парящий где-то над Румынией. Объект на фото позже был идентифицирован как облако необычной формы.

Конгресс уже провел несколько слушаний по поводу НЛО, включая заседание в четверг, 1 мая. Некоторые утверждают, что правительство скрывает доказательства внеземных контактов. Однако панель была полна экстраординарных заявлений, но с небольшим количеством достоверных доказательств, больше была похожа на чье-то субъективное представление, чем на научную дискуссию.

«Господи, это просто стыд», — написал один из пользователей Reddit.

Источник: ZMEScience