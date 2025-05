«Даже не круги на полях»: в Reddit высмеяли новые «фото НЛО», представленные в Конгрессе США

Бывший офицер контрразведки США Луис Элизондо представил на брифинге в Конгрессе фото так называемого «НЛО», которое впоследствии высмеяли пользователи форума Reddit.

Отмечается, что во время дискуссии в одном из залов для брифингов в Конгрессе, во время обсуждения инопланетных цивилизаций и национальной безопасности, Элизондо показал фото, которое по его мнению, достойно внимания.

Как отметил бывший офицер контрразведки США, фото было сделано пилотом гражданской авиации с высоты в 6 тыс. 400 метров. Не очень четкое изображение демонстрирует дискообразный серебристый объект, парящий над Юго-западом США. По словам Элизондо, в ширину этот объект может составлять от 200 до более 300 метров. Он подчеркнул, что объект был сфотографирован на перекрестке штатов Колорадо, Юта, Аризона и Нью-Мексико.

Обнародованное фото быстро заметили пользователи форума r/UFOs на Reddit. Один из пользователей под ником mattperkins86 сравнил фото со спутниковыми снимками и определил, что фото было сделано вблизи Колорадо-Спрингс. Оказалось, что потенциальный загадочный «НЛО» соответствовал форме и расположению двух полей идеально круглой формы. Примечательно, что более темное из двух полей выглядело как тень под более ярким — оптическая иллюзия, вызванная их расположением и освещением.

✈️ NEW PHOTO (civilian pilot)

Captured near Four Corners at FL210—estimated 600-1,000 ft in diameter, silver-hued, disc-shaped.

Released moments ago by @LueElizondo during our “Science, National Security & Innovation” panel. Several speakers confirmed DoD & IC hold hundreds of… pic.twitter.com/KHxkywz8JR

— UAP Disclosure Fund (@UAPDF) May 1, 2025