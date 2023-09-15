NASA не нашло доказательств существования пришельцев и рекомендует использовать ИИ для идентификации НЛО

NASA опубликовало отчет об исследовании воздушных явлений, которые могли подтверждать существование пришельцев и не нашла доказательств их существования. К тому же, чтобы соответствовать Закону о национальной обороне (NDAA), NASA изменит значение термина UAP с «Неопознанные воздушные явления» на «Неопознанные аномальные явления».

Национальное агентство аэронавтики заказало исследование у независимой группы экспертов в июне 2022 года, передает Space.com. Его целью было проинформировать NASA и другие правительственные организации о том, как лучше собирать и анализировать данные, если увидели НЛО (UAP).

Администратор NASA Билл Нельсон сообщил:

Независимая исследовательская группа NASA не нашла никаких доказательств того, что UAP имеют внеземное происхождение, но мы не исключаем такую возможность.

Билл добавил, что поскольку наблюдения НЛО часто непредсказуемы и быстротечны, их сложно исследовать научным методом. Однако он, и другие руководители агентства согласились о важности того, чтобы небо оставалось безопасным пространством для всех.

Для этого в отчете есть рекомендация для NASA привлечь Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и собственную систему отчетности по авиационной безопасности для выявления данных, которые могли бы помочь пролить свет на загадку UAP. В документе также рекомендуется использовать искусственный интеллект, чтобы помочь прочесывать огромные массивы данных для выявления возможных аномальных явлений.

В отчет также включено несколько изображений вероятных UAP, в том числе «шарообразный» объект, летящий без понятных движителей. «Из-за ограниченности данных объект остается неидентифицированным», — отмечается в отчете.

В июле слушания по пришельцам проходили в Конгрессе США.