Астероид 2024 YR4 может врезаться в Луну в 2032 году

В 2024 году внимание астрономов привлек астероид 2024 YR4, которому прогнозировали столкновение с Землей в 2032 году. И хотя вероятность столкновения с нашей планетой впоследствии была исключена, вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной все еще составляет около 4%.

Астрономы обнаружили доказательства того, что в случае столкновения 2024 YR4 с Луной возникнет волна обломков на низкой околоземной орбите, которая может нести угрозу для спутников и астронавтов на МКС. По результатам недавнего исследования NASA, существуют варианты избежания наиболее негативных последствий такого столкновения.

Авторы исследования пришли к выводу, что лучшим вариантом будет подрыв астероида. Обычно подобная стратегия не рассматривается в качестве оптимального варианта, поскольку не гарантирует, что обломки астероида после взрыва не столкнутся с Луной или Землей или объектами на околоземной орбите. Для того, чтобы идеально отклонить астероид, необходимо тщательное и почти идеальное планирование. Это непросто, если информация об астероиде ограничена, а времени на принятие реальных решений мало.

В NASA успешно продемонстрировали эффективность применения кинетического импактора в 2022 году, в рамках миссии DART (Double Asteroid Redirection Test), когда зонд врезался в астероид Диморфос, спутник более крупного астероида Дидым. Эту миссию считают успешной, однако результаты нового исследования демонстрируют, что обломки астероида ведут себя не так, как ожидалось, что ставит под сомнение успешность будущих подобных миссий.

Для точного вычисления астрономам нужно знать массу астероида 2024 YR4 для расчета количества энергии, необходимой для изменения траектории его движения. Провести более-менее точные вычисления этого затруднительно. Космический телескоп им. Джеймса Уэбба измерил диаметр астероида в марте, определив, что его ширина составляет около 60 метров. Однако для вычисления его массы астрономам также необходимо знать его плотность, а в настоящее время они не имеют четкого представления о составе астероида 2024 YR4.

По данным астрономов, масса 2024 YR4 может варьироваться от 33 тыс. тонн до 930 тыс. тонн, что создает большую неопределенность относительно того, сколько энергии необходимо, чтобы изменить курс движения этого астероида. Ошибка в этих расчетах может привести к столкновению обломков 2024 YR4 с Землей.

NASA может инициировать разведывательную миссию для уточнения массы 2024 YR4, однако лучшим временем для этого может быть 2028 год. Таким образом у NASA может быть менее трех лет для планирования этой миссии, что представляет чрезвычайно сжатые сроки. В связи с этим исследователи пришли к выводу, что миссии по отклонению траектории нецелесообразны для предотвращения столкновения с Луной.

Исходя из имеющихся вариантов, по мнению исследователей, уничтожение астероида представляется наиболее оптимальным вариантом. Они предлагают несколько вариантов действий, к которым может прибегнуть NASA для устранения гипотетической угрозы.

В частности, ученые предлагают NASA реализацию мощной миссии по кинетическому разрушению 2024 YR4. Это миссия, подобная NASA DART, однако вместо попыток отклонить астероид, космический аппарат будет пробовать расколоть космическую глыбу на куски. По мнению исследователей, у NASA еще есть достаточно времени на разработку такой миссии, поскольку ближайшее окно для подобного запуска откроется не раньше, чем в период между апрелем 2030 года и апрелем 2032 года.

В качестве альтернативы NASA может взорвать астероид носителем с ядерным зарядом. Исследователи утверждают, что следующее доступное окно запуска для такой миссии будет между концом 2029 года и концом 2031 года.

До сближения астероида 2024 года YR4 с Луной остается еще 7 лет, и, скорее всего, он благополучно пройдет мимо. Тем не менее, этот астероид предоставляет ученым редкую возможность протестировать и усовершенствовать стратегии предотвращение столкновений с Землей и ее естественным спутником, гарантируя, что мы будем готовы защитить планету в случае необходимости.

Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv

Источник: Gizmodo