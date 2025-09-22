Новости Наука и космос 22.09.2025 comment views icon

Астероид 2024 YR4 может врезаться в Луну в 2032 году

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Астероїд 2024 YR4 може врізатися в Місяць у 2032 році

В 2024 году внимание астрономов привлек астероид 2024 YR4, которому прогнозировали столкновение с Землей в 2032 году. И хотя вероятность столкновения с нашей планетой впоследствии была исключена, вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной все еще составляет около 4%.

Астрономы обнаружили доказательства того, что в случае столкновения 2024 YR4 с Луной возникнет волна обломков на низкой околоземной орбите, которая может нести угрозу для спутников и астронавтов на МКС. По результатам недавнего исследования NASA, существуют варианты избежания наиболее негативных последствий такого столкновения.

Авторы исследования пришли к выводу, что лучшим вариантом будет подрыв астероида. Обычно подобная стратегия не рассматривается в качестве оптимального варианта, поскольку не гарантирует, что обломки астероида после взрыва не столкнутся с Луной или Землей или объектами на околоземной орбите. Для того, чтобы идеально отклонить астероид, необходимо тщательное и почти идеальное планирование. Это непросто, если информация об астероиде ограничена, а времени на принятие реальных решений мало.

Астероїд 2024 YR4 може врізатися в Місяць у 2032 році
Анимация, демонстрирующая траекторию движения астероида 2024 YR4 в период с 2028 по 2036 год/HORIZONS System, JPL, NASA

В NASA успешно продемонстрировали эффективность применения кинетического импактора в 2022 году, в рамках миссии DART (Double Asteroid Redirection Test), когда зонд врезался в астероид Диморфос, спутник более крупного астероида Дидым. Эту миссию считают успешной, однако результаты нового исследования демонстрируют, что обломки астероида ведут себя не так, как ожидалось, что ставит под сомнение успешность будущих подобных миссий.

Для точного вычисления астрономам нужно знать массу астероида 2024 YR4 для расчета количества энергии, необходимой для изменения траектории его движения. Провести более-менее точные вычисления этого затруднительно. Космический телескоп им. Джеймса Уэбба измерил диаметр астероида в марте, определив, что его ширина составляет около 60 метров. Однако для вычисления его массы астрономам также необходимо знать его плотность, а в настоящее время они не имеют четкого представления о составе астероида 2024 YR4.

По данным астрономов, масса 2024 YR4 может варьироваться от 33 тыс. тонн до 930 тыс. тонн, что создает большую неопределенность относительно того, сколько энергии необходимо, чтобы изменить курс движения этого астероида. Ошибка в этих расчетах может привести к столкновению обломков 2024 YR4 с Землей.

Астероїд 2024 YR4 може врізатися в Місяць у 2032 році
Прохождение астероида 2024 YR4 рядом с Землей и Луной/HORIZONS System, JPL, NASA

NASA может инициировать разведывательную миссию для уточнения массы 2024 YR4, однако лучшим временем для этого может быть 2028 год. Таким образом у NASA может быть менее трех лет для планирования этой миссии, что представляет чрезвычайно сжатые сроки. В связи с этим исследователи пришли к выводу, что миссии по отклонению траектории нецелесообразны для предотвращения столкновения с Луной.

Исходя из имеющихся вариантов, по мнению исследователей, уничтожение астероида представляется наиболее оптимальным вариантом. Они предлагают несколько вариантов действий, к которым может прибегнуть NASA для устранения гипотетической угрозы.

В частности, ученые предлагают NASA реализацию мощной миссии по кинетическому разрушению 2024 YR4. Это миссия, подобная NASA DART, однако вместо попыток отклонить астероид, космический аппарат будет пробовать расколоть космическую глыбу на куски. По мнению исследователей, у NASA еще есть достаточно времени на разработку такой миссии, поскольку ближайшее окно для подобного запуска откроется не раньше, чем в период между апрелем 2030 года и апрелем 2032 года.

В качестве альтернативы NASA может взорвать астероид носителем с ядерным зарядом. Исследователи утверждают, что следующее доступное окно запуска для такой миссии будет между концом 2029 года и концом 2031 года.

Спецпроекты
Миючий пилосос Mova X4 Pro: самоочищення, чотири режими роботи та LED-підсвічування
Від телевізорів до пилососів: огляд техніки бренду Tesla, який робить ставку на доступність і надійність

До сближения астероида 2024 года YR4 с Луной остается еще 7 лет, и, скорее всего, он благополучно пройдет мимо. Тем не менее, этот астероид предоставляет ученым редкую возможность протестировать и усовершенствовать стратегии предотвращение столкновений с Землей и ее естественным спутником, гарантируя, что мы будем готовы защитить планету в случае необходимости.

Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv

Источник: Gizmodo

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Новое окно во Вселенную": ученые зафиксировали самые четкие гравитационные волны и подтвердили многолетние теории
Ученые выяснили, почему роверы NASA постоянно застревают на других планетах
Земля, Марс, Венера и неизвестная планета гармонично "вальсировали" вокруг Солнца, — моделирование на наблюдениях экзопланет
Ученые показали роботов, которые будут спускаться в глубины Марса и Луны
Земля очень маленькая: новое фото нашей планеты и Луны с расстояния 290 млн км
Межзвездная комета 3I/ATLAS меняет цвет, и зеленые человечки здесь ни при чем
Ученые растеряны: Солнце будет разгораться в ближайшие годы, а должно было бы быть спокойным
Астрономы нашли близнеца Земли в 41 световом году от Земли
Персеиды в Украине: как увидеть звездопад в ночь на 13 августа
Эволюция людей продолжается, но уже не через генетику, — гипотеза
"Трехмерное" время может стать долгожданной "теорией всего", — исследование
Жизнь на Марсе: NASA объявила о вероятных доказательствах
Две кометы появятся на небе в октябре — как увидеть
Ученые открыли драйвер старения, который можно обратить
Новые глазные капли улучшают зрение на два года
Мой красный — это ваш красный. Исследование доказывает, что люди видят цвета одинаково
Ученые создали перекати-поле для Луны: робот пройдет там, где застрянут другие
Кораллы видят без глаз, — исследование
Астероид размером с небоскреб, грозящий столкновением, приблизится к Земле 18 сентября
Аппарат NASA для поиска воды на Луне потерян через день после запуска
"Самый выдающийся молодой ученый США": подросток превратил мыло в средство от рака
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить