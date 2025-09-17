Астероид размером с небоскреб, грозящий столкновением, приблизится к Земле 18 сентября

18 сентября к Земле приблизится потенциально опасный астероид размером с небоскреб, которому астрономы уже предсказывали столкновение с нашей планетой.

Пролет космического объекта под названием 2025 FA22, диаметром от 130 до 290 метров, можно будет увидеть собственными глазами с помощью телескопа или по онлайн-трансляции. Изначально астрономы предполагали, что открытый в этом году астероид может столкнуться с Землей в 2089 году, из-за чего он временно занял первое место в списке потенциально опасных космических объектов, составленном Европейским космическим агентством. Однако дальнейшие наблюдения подтвердили, что он не представляет непосредственной угрозы для Земли.

2025 FA22 приблизится на минимальное расстояние от Земли утром в четверг, 18 сентября. Он пролетит мимо Земли на расстоянии 835 тыс. км. Это чуть более чем вдвое превышает расстояние между Землей и Луной. Астероид будет двигаться со скоростью 38 тыс. 600 км/ч.

В марте этого года астероид впервые заметили с помощью телескопа Pan-STARRS 2 на Гавайях. Информацию о нем быстро распространили СМИ после того, как астрономы заявили, что существует 0,01% вероятность столкновения этого объекта с Землей 23 сентября 2089 года.

«Однако дальнейшие наблюдения, требующие первоочередного внимания, вскоре позволили астрономам уточнить траекторию астероида и исключить риск столкновения», — говорится в заявлении ЕЅА.

Астероид 2025 FA22 был полностью исключен из списка объектов, представляющих потенциальную опасность для Земли, в мае этого года. Прямую трансляцию пролета астероида будет проводить проект Virtual Telescope Project, который будет отслеживать объект с помощью телескопа в Манчиано, Италия. Трансляция начнется около 23:00 17 сентября.

Во время приближения к Земле астероид может достичь видимой звездной величины 13, что сделает его достаточно ярким для того, чтобы его можно было увидеть в телескоп у себя дома или в бинокль для наблюдения за звездами.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Международная сеть оповещения об астероидах (IAWN) также использует пролет астероида FA22 как возможность отработать свои аварийные протоколы, запустив учебный сценарий под предлогом того, что астероид все еще столкнется с нами в 2089 году. Этот учебный тест, названный кампанией IAWN FA22 2025 года, будет включать измерение как можно большего количества характеристик астероидов с максимально возможной точностью в рамках подготовки к гипотетической миссии по отклонению космического камня в будущем.

На самом деле астероид 2025 FA22 не приблизится к нам слишком близко в 2089 году. Последние расчеты Лаборатории реактивного движения NASA показывают, что он приблизится к Земле на расстояние 6 млн км. Однако в 2173 году астероид снова приблизится к нам на очень близкое расстояние, достигнув минимального расстояния около 320 тыс. км, что сделает его ближе к нам, чем Луна.

Источник: LiveScience