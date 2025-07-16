Обломки «подбитого» NASA DART астероида ведут себя неожиданно и опасно

26 сентября 2022 года космический аппарат NASA DART столкнулся с астероидом Диморфос на скорости около 24 тыс. км/ч, что изменило как форму космического объекта, так и траекторию его движения.

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Это была историческая демонстрация системы защиты планеты от астероидов. Однако результаты нового исследования показывают, что обломки астероида ведут себя не так, как ожидалось, что ставит под сомнение успешность будущих подобных миссий.

Столкновение произошло на расстоянии 11 млн км от Земли. После этого десятки крупных обломков Диморфоса начали двигаться с большей инерцией, образуя при этом отнюдь не случайные узоры.

По результатам анализа изображений, полученных с итальянского спутника-кубсат для визуализации астероидов (LICIACube), который летел вместе с DART для наблюдения за столкновением, всего 104 обломка, каждый от 0,2 до 3,6 метров в диаметре, разлетелись в разные стороны от разрушенного астероида. Астрономы пришли к выводу, что эти обломки имели в три раза больший импульс, вероятно, полученный в результате дополнительных толчков.

«Этот дополнительный фактор изменяет физические законы, которые нам необходимо учитывать при планировании таких миссий. Мы увидели, что валуны не были разбросаны хаотично. Вместо этого они были сгруппированы в две достаточно точные группы, при отсутствии материала в других местах, что означает, что здесь задействовано что-то неизвестное», — заявляет автор исследования, астроном из Мэрилендского университета, Тони Фарнхэм.

Как отмечает соавтор исследования, астроном из Университета Мэриленда, Джессика Саншайн, если необходимо изменить траекторию астероида, что направляется в сторону Земли, все эти нюансы становятся очень важными. Ученая сравнила это с игрой в бильярд, где неучет всех данных может привести к фатальной ошибке.

В апреле 2024 года астрономы установили, что некоторые из крупнейших обломков Диморфоса направляются в сторону Марса и могут столкнуться с Красной планетой где-то через 6 тыс. лет. Потенциально это может создавать угрозу для вероятных первых человеческих марсианских колоний.

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В августе прошлого года моделирование с использованием данных LICIACube также показало, что некоторые из более мелких фрагментов астероида могут столкнуться с Землей примерно через 30 лет. Однако, несмотря на все эти неопределенности, метод кинетического удара по-прежнему остается наиболее жизнеспособным вариантом защиты от реальной угрозы столкновения с астероидом. Исследователи получат более точное представление о том, что происходит с обломками Диморфоса, в следующем году, когда космический аппарат Hera прибудет к астероиду, чтобы тщательно изучить последствия столкновения с DART.

Источник: LiveScience